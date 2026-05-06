違例泊車｜田北辰批罰則輕　出車「搵命搏」　倡設「危險泊車」罪

實政圓桌召集人、前立法會議員田北辰今日（6日）在社交平台發文，指其公司停車場出口常有大型貨車違例停泊，令他出車時無法看清對面行車線的交通情況，「無論轉左轉右都係搵命搏」，但這類情況只能以違例泊車處理，罰款僅數百元。他要求運輸署修例，設「危險泊車」罪，加重懲罰此類行為。



田北辰在社交平台發文表示，其公司停車場出口畫有雙黃線，但「無人執法又無攝錄機」，常有貨車停泊。（田北辰 Facebook 圖片）

公司停車場出口畫有雙黃線 常有貨車停泊 無人執法

田北辰在社交平台發文表示，其公司停車場出口畫有雙黃線，但「無人執法又無攝錄機」，常有貨車停泊，完全阻擋駕駛者視線，「無論我幾小心，一寸一寸出，（對面行車線）都可能有架車會撞埋嚟，所以我話次次都係搵命搏。」

曾經報案 引述警方表示最多只控違例泊車控罰數百元

他稱曾就此問題報案，但警方稱最多只能以違例泊車罪名檢控，罰款僅數百元。他估計，有司機或認為即使被抄牌多次，平均成本仍然低廉，「啲人可能泊20次先中一次，除返都係幾十元一次，佢可能覺得好抵喎」，認為罰則毫無阻嚇力。

實政圓桌召集人、前立法會議員田北辰。（資料圖片／廖雁雄攝）

需由運輸署修例 唔係又要等好多單致命意外先做嘢?

田北辰又引述警方指，要應付這類情況需交由運輸署修例，令他想起2018年北角保母車無拉手掣溜前釀成5死慘劇，同樣涉及法律漏洞要運輸署修例，「咁呢啲危險泊車係唔係又要等好多單致命意外先會有人做嘢呢？」他認為兩個情況相似，同樣是胡亂泊車置他人於危險，要求運輸署修例重罰「危險泊車」。