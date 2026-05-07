陳家珮逆線行車｜停牌期已過未取回駕照　嘆有壓力「未夠膽揸返」

因在灣仔逆線行車「不小心駕駛」罪成的新民黨立法會議員陳家珮，被立法會監察委員會處以書面警告。陳家珮今天（7日）再次為事件道歉，「抱歉帶咁多麻煩畀大家」，並虛心接受監委會決定。法庭早前判她停牌一個月，期限已過，她透露未取回駕駛執照，坦言有無形壓力「未夠膽揸返」，有時或選擇乘的士更好，與司機傾談了解為何不加入做網約車。



5月6日，立法會議員陳家珮和主席李慧琼一同見記者。（夏家朗攝）

5月6日，立法會議員陳家珮和主席李慧琼一同見記者。（夏家朗攝）

陳家珮再為逆線行車道歉 虛心接受結果

隨著立法會監察委員會向陳家珮發書面警告，她在電台節目上表示，監委會花了很多時間討論今次實名投訴的個案，收集好多不同資料，以認真持平的態度處理，信納自己不會重犯且誠懇道歉，無誠信問題，「無論咩結果都虛心接受」，並向公眾正式交代，畢竟立法會是嚴肅的地方，「抱歉帶咁多麻煩畀大家」。

5月6日，立法會議員陳家珮和主席李慧琼一同見記者。（夏家朗攝）

停牌期已過未取回駕照 嘆有壓力「未夠膽揸返」

她認為事件算是告一段落，目前也抱著謹慎和非常小心的態度過每一天。

我未攞返我車牌，雖然一個月過咗，停牌期一個月，暫時未夠膽揸返，好似有種壓力，上司機位揸住軚盤，有種無形壓力。 新民黨立法會議員陳家珮

陳家珮指，考慮到自己或道路安全，有時乘的士也幾好，「好鍾意同的士司機傾計」，包括了解對方為何不加入網約車行列等。

5月6日，立法會議員陳家珮和主席李慧琼一同見記者。（夏家朗攝）

陳家珮逆線行車觸發元老大戰 蔡素玉「辣㷫」葉劉開火

今次陳家珮逆線行車，引發一個地區通訊群組中，新民黨主席葉劉淑儀和民建聯「福建社團」元老、前議員蔡素玉交鋒「駁火」。事源蔡素玉在群組轉發數段訊息，內容提到前局長徐英偉出席「洪門宴」下台事件，當時仍是民建聯成員的徐英偉被葉劉批評高官應以身作則，比白更白，質疑「葉劉對愛徒是否同一把尺」。數段轉寄訊息引來群組中的葉劉「還擊」，點名批蔡素玉是否想小題大做，「不如叫您們的李立法會主席用重手命陳家珮落台？」蔡素玉不甘「反擊」葉劉，形容被資深長老「訓示」、「指導」，質疑「是要起寒蟬效應？」

5月6日，立法會議員陳家珮和主席李慧琼一同見記者。（夏家朗攝）

陳家珮春茗見蔡素玉 對方太忙「無去打搞」

陳家珮指，雖然自己是港島西立法會議員，但選舉改制前，港島區未分為東西兩個選區，故多年前曾拜會過蔡素玉，尋求支持。她早前亦在春茗場合見過蔡素玉，「元老級有元老級自己諗法」，不過當時對方太忙，「無去打搞佢」，認同蔡素玉所言不希望立法會「護短」。