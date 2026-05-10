母親節｜酒樓午市旺場 晚市僅40枱訂枱按年減半 市民呻優惠減少
撰文：賴卓盈
出版：更新：
今日（10日）是母親節，到酒樓聚餐慶祝是不少家庭的指定動作。位於旺角的倫敦大酒樓今午坐無虛席，副總經理蘇萬誠表示，今日早市人流與去年相若，晚市訂座率則減半，目前只收到40枱訂座。
有市民今午飲茶後，夜晚會再吃西餐慶祝。他們認為今年食肆普遍加價，預計母親節花費會比往年多，但仍會繼續慶祝母親節，「一年得一次，都要多謝媽媽嘅。」
市民稱食肆加價仍會慶祝
旺角倫敦大酒樓今午坐無虛席，不少市民更要排隊輪候。其中王太一家排了30分鐘入席，她們預計今日總共要花費約1,500元，人均約200至300元。她認為，今年有關母親節的食肆優惠減少，令價錢增加約15%。「以往可能有套餐，同埋啲套餐可能平均都會平大概幾百蚊，今年好似就少咗見到。」
白小姐則帶同7旬父母到酒樓慶祝，主要叫了點心、炒菜等菜式，預計花費300元，跟往年相若。她們今晚會再到西式餐廳聚餐，留意到有部分海鮮食品加價。她指，今年食肆整體加價，預計跟租金及運輸成本上漲有關。但她指，仍會繼續慶祝母親節，「我哋三個人又唔會食好多嘢，一年得一次，都要多謝媽媽嘅。」
倫敦大酒樓僅40枱訂枱
酒樓副總經理蘇萬誠指，酒樓今早人流與往年相若，但晚市訂晚市座減半，目前只收到40枱訂座，估計與市民北上消費等因素有關。他續指，今年每枱平均消費金額跌到200至300元，比過去幾年低。
蘇萬誠指，近期油價上漲，加上日本即將進入休漁期，令酒樓來貨假上漲至少10%，部分貝殼類海鮮更貴一倍。不過他指酒樓不會加價，同時會推出更多手工製作的菜品，例如金華玉樹雞等，希望吸引顧客消費。
母親節｜孝順仔$1000買花 油價升運輸成本漲花店仍降價：求生存母親節｜孖胎媽產後入ICU骨肉分離 醫護為孖生寶寶拍片解相思苦母親節｜育六子女靚媽退休後當寄養家長 期待「兩母子」首度佳節母親節｜旺角花墟部份檔主稱不加價 料北上及網購影響生意跌五成母親節｜油價飆升 海鮮來貨價貴近七成 酒樓憂趕客北上不敢加價