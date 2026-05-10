母親節｜酒樓午市旺場　晚市僅40枱訂枱按年減半　市民呻優惠減少

今日（10日）是母親節，到酒樓聚餐慶祝是不少家庭的指定動作。位於旺角的倫敦大酒樓今午坐無虛席，副總經理蘇萬誠表示，今日早市人流與去年相若，晚市訂座率則減半，目前只收到40枱訂座。



有市民今午飲茶後，夜晚會再吃西餐慶祝。他們認為今年食肆普遍加價，預計母親節花費會比往年多，但仍會繼續慶祝母親節，「一年得一次，都要多謝媽媽嘅。」



倫敦大酒樓今日中午坐無虛席，不少市民要排隊輪候。（賴卓盈攝）

倫敦大酒樓今日中午坐無虛席，不少市民要排隊輪候。（賴卓盈攝）

王太一家今日飲茶慶祝母親節，排了30分鐘才入席。（賴卓盈攝）

市民稱食肆加價仍會慶祝

旺角倫敦大酒樓今午坐無虛席，不少市民更要排隊輪候。其中王太一家排了30分鐘入席，她們預計今日總共要花費約1,500元，人均約200至300元。她認為，今年有關母親節的食肆優惠減少，令價錢增加約15%。「以往可能有套餐，同埋啲套餐可能平均都會平大概幾百蚊，今年好似就少咗見到。」

白小姐則帶同7旬父母到酒樓慶祝，主要叫了點心、炒菜等菜式，預計花費300元，跟往年相若。她們今晚會再到西式餐廳聚餐，留意到有部分海鮮食品加價。她指，今年食肆整體加價，預計跟租金及運輸成本上漲有關。但她指，仍會繼續慶祝母親節，「我哋三個人又唔會食好多嘢，一年得一次，都要多謝媽媽嘅。」

倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠稱，今年晚市訂座率比去年減半，估計跟市民北上等因素有關。（賴卓盈攝）

倫敦大酒樓今日中午坐無虛席，不少市民要排隊輪候。（賴卓盈攝）

倫敦大酒樓僅40枱訂枱

酒樓副總經理蘇萬誠指，酒樓今早人流與往年相若，但晚市訂晚市座減半，目前只收到40枱訂座，估計與市民北上消費等因素有關。他續指，今年每枱平均消費金額跌到200至300元，比過去幾年低。

蘇萬誠指，近期油價上漲，加上日本即將進入休漁期，令酒樓來貨假上漲至少10%，部分貝殼類海鮮更貴一倍。不過他指酒樓不會加價，同時會推出更多手工製作的菜品，例如金華玉樹雞等，希望吸引顧客消費。