十五五｜吳秋北：立法會對接工作進展良好 各專題組初步完成報告
撰文：林彥汛
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立法會「香港主動對接國家『十五五』規劃工作小組委員會」今日（15日）舉行第二次會議。主席吳秋北指，各個專題組完成初步專題報告，在短時間內，有系統及策略地廣泛接觸業界，舉行約90場諮詢會，收集400多份意見書，形容進展良好，達到「問計於業界」及匯集民智的預期效果，委員會將繼續就專題與政府溝通。
舉行約90場諮詢會 收集400多份意見書
吳秋北會後見記者時表示，自上月24日舉行首次會議後，各專題組在三周內取得良好工作進展，已完成初步專題報告，達到「問計於業界」及匯集民智的預期效果。
他又指，立法會議員總動員，在短時間內，有系統及有策略地廣泛接觸業界，舉行約90場諮詢會，接觸超過4千人次，收集400多份意見書，充份體現立法會議員團結、高效、務實作風，以及顯出專業所長。
為更好達協同研究效果 將繼續就專題與政府溝通
吳秋北又稱，特區政府正加速編制首份五年規劃，為更好達到協同研究效果，委員會將繼續就有關專題與政府溝通。問及會否公開諮詢內容，他又指政府將發表諮詢文件，相信委員會所得的意見及調研的資料，將會融入政府的諮詢文件當中。
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