香港人在深圳｜上班族不願與父母蝸居同住　每日跨境3小時換自由

【香港斬殺線系列．北上深圳脫離斬殺線】「美國斬殺線」是去年起反映美國貧困問題的詞彙，意旨美國平民財務狀況崩塌後難再翻身，陷入流離失所，甚至死亡的困境。其實斬殺線的概念也適用於本港部份的中產階層，看似光鮮亮麗的生活，每日卻耗盡心力維繫，一旦家庭出現變故則「一夜回到解放前」，墜落斬殺線的風險，北上定居成為他們保持中產生活的唯一出路。



30多歲的梁先生（泰利）自小與父母同住荃灣200多平方呎單位，每日需要與家人爭奪廁所，也不能養寵物，朋友及伴侶也不能探訪家中，然而月薪2萬多元僅有限維持基本生活，除非花數千元租住劏房，否則難以獨立居住，最終他在2024年底決心離開「老家」，租住在距離皇崗口岸約10分鐘步程的小區單位，面積約450平方呎，租金只需約5,000港元，從此闖出新世界。



目前他每個工作日需跨境到荔枝角上班，直通巴駁港鐵，來回通勤時間約3小時，但他不感到後悔，強調「開心無價」，認為以時間換取生活質素非常值得。他更笑說︰「以前想親熱嘅時候次次都係要去酒店，𠵱家自己一個住之後方便好多。」



梁先生居住在皇御苑中層單位，面積約450平方呎。（歐陽德浩攝）

單位租金只需人民幣4,500元（折合約5,090港元）。（歐陽德浩攝）

梁先生深圳生活環境及每日開支圖表。（AI製圖）

月入2萬多元與父母擠在200多呎單位 決心逃離窒息環境

香港地寸金尺土，生活成本高昂，住屋環境成為每代基層年輕人均遭遇的難題。現年30多歲的梁先生任職普通文員，自小與父母同住荃灣200多平方呎單位，受礙於居住空間過於狹小及房間隔音差，他下班回家後常與母親爭奪廁所，放假與父親共處一室感到不自在，夜歸時也會吵醒熟睡的父母。

梁先生營營役役多年，月薪約2萬多元，計及日常開支及家用等，每月剩下積蓄不多，但他為了逃離令人窒息的環境，2024年底毅然決定，踏出第一步尋找合適的租盤。惟他發現財政狀態根本無法在香港租用單位，即使是深水埗100多平方呎連窗戶的「高級劏房」，最便宜也索價6,000元。

梁先生有時候下樓買包點作為早餐。（歐陽德浩攝）

梁先生居住的小區可謂靜中帶旺，開有多間便利店及食肆，步行至皇崗口岸只需10分鐘，正適合他輪班工作至凌晨過關。（歐陽德浩攝）

租住毗鄰皇崗口岸小區單位 450呎單位月租約5000元

因此梁先生轉移目光至內地租盤，在短短兩個月便搬往深圳，終獲得屬於自己的新天地。目前他居住在皇御苑中層單位，面積約450平方呎，租金只需人民幣4,500元（折合約5,090港元），該小區可謂靜中帶旺，開有多間便利店及食肆，步行至皇崗口岸只需10分鐘，正適合他輪班工作至凌晨過關。

其實我䁽一䁽完，跟住見到咁，即刻碌一碌大陸嘅租金，好似抵玩好多喎。 北上港人梁先生

梁先生每個工作日乘坐直通巴往太子，再轉乘港鐵至公司所在的荔枝角，全程共約90分鐘（歐陽德浩攝）

梁先生表示在直通巴上可選擇睡覺或玩手機，一點也不感到辛苦。（歐陽德浩攝）

大讚來回深港花3小時上班值得︰慳錢之餘生活質素提升

惟過去梁先生由荃灣至荔枝角上班只需約20分鐘，如今則要乘坐直通巴往太子，再轉乘港鐵至上班地點，全程共約90分鐘，車費共計39.9元。但他表示在直通巴上可睡覺或玩手機，一點也不感到辛苦，強調「開心無價」，認為以時間換取生活質素非常值得，他可決定將剩餘的金錢用作娛樂或儲蓄。

我覺得慳咗筆錢之餘，仲要生活質素提升咗，呢一個係最開心，有啲嘢未必係用金錢衡量，最緊要係個人開心咗，呢個先係最大好處。 北上港人梁先生

若以夜班工作為例，梁先生出門前會計算好時間叫外賣，然後帶回香港至用餐時間翻熱進食。（歐陽德浩攝）

梁先生估計每個月有關飲食及日用品的開支，對比香港可節省最少3,000元。（歐陽德浩攝）

上班前美團叫外賣帶回公司叮熱食 日用品購自淘寶拼多多

究竟「住深圳使香港錢」有多開心？梁先生便對內地外賣及網購的便利程度感到震驚，若以香港兩大外賣平台為例，每餐花費約70元，反觀內地美團可低至10多元，一河之隔相差數倍，甚至日用品也毋須外出購買，例如他在訪問前一日便買了10斤貓砂，連運費只需20元，更可直運至家門口。

梁先生直言北上生活後已甚少在香港用餐及購物，若以夜班工作為例，他出門前會計算好時間叫外賣，然後帶回香港至用餐時間翻熱進食，日用品則購自淘寶或拼多多，售價遠低於香港超市。他估計每個月相關開支對比香港可節省最少3,000元。

如果我仲喺香港住嘅話，我可能會成日煮飯，但我喺呢邊已經好耐冇煮過飯，基本上都係食外賣為主。 北上港人梁先生

梁先生訪問當日準備晚間「豪食」雞胸肉餐，美團外賣費用共計約30港元。（歐陽德浩攝）

梁先生最近開始養貓，惟小貓咪怕生，整個訪問過程也不敢現身。（歐陽德浩攝）

從小居住環境不容許養寵物 北上獨居後養貓填補遺憾

除了節省開支外，梁先生也開始嘗試過去30多年無法實現的願望，由於居所面積狹小及父親潔癖不喜歡動物，自小未曾養過寵物，加上家規嚴厲，禁止帶外人進入家門，導致他也沒有與朋友或伴侶在家玩樂的回憶，如今他已開始養貓，香港的朋友假日北上玩樂時也會登門借宿一宵，終可填補內心遺憾。

其實我一直都非常想養貓貓狗狗、小動物嗰啲嘅，搬咗上嚟終於可以自己決定、自己話事喇，同埋呢度都夠空間畀我放寵物用品啦。 北上港人梁先生

由於父親因潔癖不喜歡動物，梁先生自小未曾養過寵物。（歐陽德浩攝）

梁先生在訪問前一日買了10斤貓砂，連運費只需20元，更可直運至家門口。（歐陽德浩攝）

考慮深圳尋發展對象 「自己一個住方便」不用再到酒店親熱

網絡10年前正流行討論「扑嘢論」，直至今日仍不過時，梁先生談到愛情，笑說「自己一個住方便」，不用再到酒店與伴侶親熱。他經過長達逾一年的生活體驗，已期望未來繼續在深圳居住，長遠計劃在二線城市置業，積極考慮在深圳尋找發展對象，除非日後與香港女生談戀愛，才可能會搬回香港。

其實同屋企人住好老實講，你要親熱嘅時候都唔方便啦，係咪先？同埋本身我爸係完全唔畀我帶人返屋企，所以以前想親熱嘅時候次次都係要去酒店，𠵱家自己一個住之後方便好多。 北上港人梁先生

梁先生非常期待新皇崗大樓正式啟用，認為「合作查驗、一次放行」過關模式能便利兩地通勤。（歐陽德浩攝）

梁先生對北上的決定不感到後悔。（歐陽德浩攝）

財政預算案倡派夜間消費券 期待新皇崗大樓正式啟用

新一年度財政預算案即將發布，梁先生對港府施政沒太多想法，但他非常期待新皇崗大樓正式啟用，認為「合作查驗、一次放行」過關模式能便利兩地通勤。他並期望政府接受選委界立法會議員吳傑莊的倡議，向市民派發夜間消費券，由於他部份朋友不願北上深圳，屆時他則可在香港使用消費券與朋友聚舊。

最後，梁先生表示對當時北上的決定不感到後悔，雖然部份人認為每日浪費三小時通勤實屬浪費，但部份朋友了解他多姿多采的生活後，也深深受到吸引。他認同北上居住是港人脫離「香港斬殺線」的其中方法。

你見我生活咁開心，一定係無悔㗎。如果純粹係想脫離斬殺線，我覺得係一個非常好嘅選擇。 北上港人梁先生

梁先生每個工作日來回花約3小時來回港深。（歐陽德浩攝）

梁先生晚班通勤時間計算



0分鐘 由皇御苑家中出門

10分鐘 到達皇崗口岸（內地關口）

15分鐘 登上開往太子的直通巴

30分鐘 通過皇崗口岸（香港關口）

70分鐘 抵達太子港鐵站

80分鐘 離開荔枝角站

90分鐘 到達公司附近

