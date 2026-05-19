網約車｜發牌1.5萬個？李家超未透露數量：保障乘車體驗大致不變

網約車合法化最快今年第四季推行，惟政府至今未交代發牌數量。行政長官李家超今日（19日）被問到發牌上限是否1.5萬個時，他未有透露考慮的發牌量，提及考慮因素包括要令市民乘車體驗大致不變，同時兼顧道路承載能力，且建立機制監察市場實際營業情況及數據，動態評估及檢視，重申今年上半年內提交附屬法例。



網約車規管最快今年第四季推行，惟政府至今未交代發牌數量。（資料圖片）

稱發牌數字要令市民乘車體驗大致不變

政府向立法會提交的網約車政策文件中，引述坊間意見指網約車發牌1萬至1.5萬個，稱會綜合意見，不過沒有明言發牌數量；有網約車平台認為發牌太少，明言部分時段會加價七成。

2026年5月19日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（湯致遠攝）

李家超出席行政會議前被問到1.5萬個是否發牌上限，會否擔心有人趁機加價，為規管帶來負面影響。他表示，去年十月已經提出網約車規管框架和制定主體法例，堵塞法律空白，運輸及物流局正全面聽取網約車平台、的士業界、社會人士意見，會以實際數據為基礎審慎制定方案。

2026年5月19日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（湯致遠攝）

他表示，在首階段的網約車總量管控上，政府會平衡以下因素。

（一）考慮市民乘車需求，令市民乘車體驗大致不變

（二）考慮香港獨特性，包括道路承載能力、九成市民使用公共交通工具出行

（三）建立機制監察市場實際營業情況及數據，動態評估及檢視。

2026年5月19日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（湯致遠攝）

重申今年上半年內交網約車附例 加強「白牌車」罰則

李家超表示，政府規管網約車的目標，是要令其在合法合規的情況下安全運作，與的士良性競爭和優勢互補，提升點對點交通服務質素，給市民更多出行選擇。

他重申今年上半年內向立法會提交附屬法例，強調在規管的同時亦會加強罰則，扣押違例車輛，打擊「白牌車」活動，保護合法守法的網約車平台及保障乘客。