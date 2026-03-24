支聯會案｜鄒幸彤稱六四紀念館只為保存史實　官質疑以抗爭為目標

支聯會涉煽動顛覆國家政權案今（24日）續審。前副主席鄒幸彤續出庭自辯。鄒指，六四紀念館並非用作鼓吹「結束一黨專政」主張，其存在意義是保存史實，填補歷史的空白。法官指展覽使用了：「走在抗極權最前線」等字眼，關注是否想以抗爭為目標，又稱關鍵之處是，支聯會有否利用紀念館作紀念六四以外的用途。



鄒指紀念館是展示六四史實

鄒幸彤今續作供，就六四紀念館被指加強「結束一黨專政」主張作辯解。鄒稱，六四紀念館並無煽動意圖，紀念館是一個用作展示八九六四的史實的場地，提供一個空間讓市民探索，同時紀念館亦是支聯會的會址。

鄒幸彤指六四紀念館是一個用作展示八九六四的史實的場地。(資料圖片)

鄒幸彤指當年辦六四紀念館困難重重，法官提醒她控方無指紀念館犯法。（資料圖片）

展示歷史望後人不要重蹈覆轍

鄒稱，支聯會獲六四難屬信任，獲捐贈親人珍貴的遺物，有很多文物無法用出版形式展示，例如天安門母親捐贈亡兒的頭盔，被子彈打破的眼鏡，僥存者被坦克輾過的腳的照片等，鄒說：「只可惜我哋已經冇辦法守護到交托比我哋嘅嘢，真係好對唔住佢哋。」

鄒談到紀念館存在的意義時，強調紀念館並非為了鼓吹支聯會的主張，她舉例德國和台灣也有紀念館展示歷史，希望後人不要重蹈覆轍。

法官質疑以抗爭為目標

法官陳仲衡質疑，雖然鄒聲稱支聯會為了保存史實，但展覽使用了：「走在抗極權最前線」等字眼，似乎是以抗爭為目標。鄒解釋，支聯會有理念支持，不代表有煽動人，而且支聯會沒資源去營運一個全面的歷史組織，因此著重在民主運動方面。陳官續指，展覽當中描述2019年反修例的部份並非記載歷史事件。鄒表示，展覽並非想評論反送中立場，展覽旨在「擺番件事出嚟」，不代表支聯會認同那些主張。

官稱控方無指紀念館犯法

鄒其後欲交代紀念館的籌辦經過，法官李運騰途中打斷指控方沒指紀念館本身犯法，著鄒毋須太仔細講述籌辦過程。鄒就指，她想反駁紀念館被指用作煽動他人加入支聯會的說法，續說籌辦紀念館的過程一波三折，除了行政法規被刁難，亦需要人手營運，一直蝕錢。

3名受審被告：支聯會(已解散)、李卓人（68歲）和鄒幸彤（40歲），被控煽動顛覆國家政權罪，案發於2020年7月1日至2021年9月8日期間。

案件編號：HCCC155/2022

辯方案情

中段陳詞至表證成立

控方案情