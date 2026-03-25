急症室加價｜盧寵茂：82%減免申請即日批出　又反駁中產無受惠論

急症痓等公營醫療收費元旦起加價，立法會今日（25日）召開大會討論，有議員批評增加中產的財政壓力，質疑對「中產一啲政策都冇」，醫務衞生局局長盧寵茂反駁中產在收費改革 「有好大受惠」，因增設全年收費上限1萬元封頂機制，不用經濟審查，「換句說話講，在座所有議員都受惠於呢個政策」。



3月25日，立法會召開大會。（立法會）

3月25日，立法會召開大會討論急症痓等公營醫療收費元旦起加價。圖為工聯會議員陳穎欣。（立法會）

陳穎欣關注如何便利醫療費減免申請

目前病人只能於辦公時間內，前往指定服務單位遞交醫療費用減免申請，而透過電子平台自助辦理減免申請的安排，最快於今年第二季才推出，提出口頭質詢的工聯會議員陳穎欣問到，醫管局在電子平台推出前，有何措施便利市民辦理減免申請。

3月25日，立法會召開大會討論急症痓等公營醫療收費元旦起加價。圖為醫務衞生局局長盧寵茂。（立法會）

盧寵茂：82%申請即日獲批 處理效率高

盧寵茂指，醫管局有責任就費用減免申請，作經濟審查，防止濫用，到目前該局已批出逾20萬宗減免申請，在進行醫療收費改革前全年只有約1.4萬人申請，現時申請數字為改革前的15倍。他又提到現時平均約82%個案可即日獲批減免，部分聯網更逾90%，反映處理效率高。

3月25日，立法會召開大會討論急症痓等公營醫療收費元旦起加價。圖為選委界議員陳祖光。（立法會）

陳祖光批對「中產一啲政策都冇」

選委界議員陳祖光質疑，收費改革令中產的財政壓力增加，令政府被批評對「中產一啲政策都冇」，問到政府有否研究在收費改革後，不再使用急症室的人會選擇透過那種方式取得醫療服務。

3月25日，立法會召開大會討論急症痓等公營醫療收費元旦起加價。圖為醫務衞生局局長盧寵茂。（立法會）

盧寵茂反駁中產「有好大受惠」

盧寵茂指，第四、五類病人可能為非緊急或次緊急，他們有很多選擇。他續指，在推出收費改革後，急症室非緊急或次緊急病人數目減少兩成，認為該類病人可選擇翌日才求診或選擇私營醫療服務，「有部分可以自己做一啲健康管理，可以處理到呢啲問題」。

針對中產病人，他強調中產在醫療改革中「有好大受惠」，在新收費政策下全年醫療費用1萬元封頂，不用經濟審查，「換句說話講，在座所有議員都受惠於呢個政策」。

3月25日，立法會召開大會討論急症痓等公營醫療收費元旦起加價。圖為醫務衞生局局長盧寵茂。（立法會）

重提今年第二季增加夜診名額

另外，盧寵茂指現時醫管局有75間家庭醫學中心，當中23間提供夜診，基於市民對夜診服務有一定需求，醫管局考慮在各區人口規模、急症室輪候時間等因素後，重提今年第二季於屯門、北區、大埔、沙田、深水埗、葵青、觀塘等地區，逐步增加一共2.5萬個夜診名額。同時，北葵涌家庭醫學診所亦計劃在26至27年度，恒常化現時周三及周四提供的夜診安排，增至周一及周五提供服務。他又稱，局方會在今年5月衞生事務委員會匯報收費改革實施情況。