部門首長責任制｜調查規例列明可查常秘　周五刊憲7月中生效

特區政府將於本周五（5月22日）在憲報刊登《公務員敍用委員會（調查）規例》，授予公務員敍用委員會額外職能，使其能夠進行行政責任兩級調查機制下的第二級調查工作。



調查規例將於下周三（5月27日）提交立法會進行先訂立後審議的程序，待立法程序完成後，於7月17日起實施。規例列明，調查對象會涵蓋牽涉在有關問題中的所有人員，不論職級，包括當局曾指不會涵蓋的決策局常任秘書長。



2025年9月17日，行政長官李家超發表新一份《施政報告》，提出設立「部門首長責任制」，加強公務員責任制度。（梁鵬威攝）

賦權公務員敍用委員會調查系統性問題

行政長官李家超在去年施政報告宣布建立部門首長責任制，透過明確要求部門首長對部門工作負責，增強部門執行能力及提升工作效能。政府為此設立新的兩級調查機制，以提升調查程序和結果的公信力，其中一項主要舉措是擴大公務員敍用委員會職能，令其可以有效作第二級調查，即在有跡象顯示部門嚴重、廣泛、重複性系統問題，以至有跡象可能涉及部門首長時，啟動調查。

政府今年4月向立法會提交立法文件時，公務員事務局指首長責任制將規管超過60名高級公務員，包括兩名兼任部門行政主管的決策局常任秘書長，其餘常秘則不受影響。外界普遍質疑這種安排，公務員事務局局長楊何蓓茵後來解畫稱，如果有問題發生，調查過程中發現牽涉常秘，公務員敍用委員會一樣會對他們進行調查。

《2025施政報告》亦提出要加強公務員評核機制。（梁鵬威攝）

公務員事務局向立法會提交的最新參考資料寫明，「若問題屬嚴重，或屬廣泛或重複出現的系統性問題，或有跡象顯示，該問題牽連有關部門的首長或有關政策局的常任秘書長在 內，可啟動第二級調查」。相關字眼亦明列於規例條文。

調查規例訂明轉介條件、調查職能與程序

政府指出，調查規例的主要條文訂明了政府轉介問題予敍用委員會調查的條件；敍用委員會接獲轉介時須進行調查；調查小組的組成和調查職能、調查程序，以及調查小組在完成調查後須擬備和向政府提交調查報告。

部門首長責任制最遲10月生效。（陳葦慈攝）

公務員事務局發言人表示，公務員團隊在行政長官領導下建立了以結果為目標的政府，並且致力建構公務員積極有為、勇於擔當和盡忠竭誠的文化，敍用委員會為一獨立法定諮詢機構，由具備不同專業背景的成員組成，由其負責進行第二級調查，會提升調查的公信力。

賦權調查小組要求受查者提供資料 視察部門處所

第二級調查的調查小組由敍用委員會主席及至少一名委員成立，可委任獨立專家提供意見及協助調查工作，受查公務員不合作，將被採取紀律行動。

調查規例將賦權調查小組就行政長官或司/局長要求，調查公務員個案，可要求受查者提供管有或控制任何與調查有關的資料或文件；容許調查小組查閱管有或控制任何與調查有關的資料或文件；就調查小組指明的任何資料或文件解釋或提供更多詳情；到調查小組席前回答與調查有關的問題；回答與調查有關的書面問題；以及要求受查人士就調查提供所有其他協助檢查、複製、節錄或接管所獲提供或查閱的資料或文件。

調查規例亦賦權調查小組進入並視察政府部門處所，或在徵得同意下進入和視察任何其他處所，以便調查小組了解問題及潛在原因，以及委任任何人士，包括「支援人員」及獨立專家協助調查，並在需要時轉授上述職能予協助調查的人士。