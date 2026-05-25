黎家盈｜孫東：把握歷史契機優化創科生態圈　全力為年輕人搭舞台

神舟二十三號載人飛船周日（24日）在甘肅酒泉衛星發射中心成功發射，參與今次載人飛行任務的包括首位來自香港的載荷專家黎家盈。創新科技及工業局局長孫東再次感謝中央對香港特區支持，他表示，香港會把握歷史契機，持續優化創科生態，全力為年輕人搭建更廣闊創科舞台。



圖為2026年5月24日，神舟二十三號載人飛船在酒泉衞星發射中心成功發射。創新科技及工業局局長孫東率領香港代表團，到現場出席航天員出征儀式，並觀看飛船發射。（創新科技及工業局Facebook圖片）

會見載人航天辦代理主任 再答謝中央對香港支持

孫東昨日率領香港代表團在酒泉衞星發射中心問天閣參與神舟二十三號太空人出征儀式，並見證載人飛船成功發射的歷史性時刻。今早結束行程前，他與國務院港澳事務辦公室三局局長鄒勁松、保安局副局長卓孝業和創新科技署署長李國彬，與中國載人航天工程辦公室代理主任林西強會面。他再次感謝載人航天辦和國務院港澳辦在國家選拔第四批預備航天員，以至讓香港載荷專家參與神舟二十三號航天任務的過程中，對香港的支持和指導。

創新科技及工業局局長孫東、國務院港澳事務辦公室三局局長鄒勁松、保安局副局長卓孝業和創新科技署署長李國彬，與中國載人航天工程辦公室代理主任林西強會面。（創科局facebook）

見證升空無比自豪：彰顯國家科研實力不斷躍升

孫東表示，能夠在現場見證神舟二十三號載人飛船發射取得圓滿成功，感到無比振奮與自豪。火箭直衝雲霄彰顯了國家科研實力不斷躍升，而且今次飛行任務更有來自香港的載荷專家歷史性的參與，深刻體現了香港在國家的大力支持下，不斷發揮自身創科優勢，更好融入和服務國家發展大局的歷史性跨越。

圖為2026年5月24日，神舟二十三號載人飛船在酒泉衞星發射中心成功發射。創新科技及工業局局長孫東率領香港代表團，到現場出席航天員出征儀式，並觀看飛船發射。（創新科技及工業局Facebook圖片）

孫東率領香港代表團在酒泉參觀，深入了解國家航天與現代工業的發展。（創科局facebook）

香港代表團在酒泉訪問期間，還參觀了當地鋼鐵企業酒鋼集團和東方紅衛星發射場，以更深入了解國家航天與現代工業的發展。孫東強調，藉着國家給予香港參與航天任務的歷史契機，政府會持續優化創科生態圈、拓展研發平台並投入資源，全力為年輕人搭建更廣闊的創科舞台。他深信未來香港必定會產生更多創科人才，為國家建設科技強國、航天強國貢獻香港力量。