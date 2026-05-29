中大醫院提前還債錢從何來？ 查毅超：中大儲備投資收益不俗
中文大學醫院的40億元政府貸款原後年開始償還，中大早前計劃早一年還款，爭取明年3月還清本金。立法會衞生事務委員會今日（8日）原討論相關事宜。中文大學校董會主席查逸超表示，2024至2025年中大儲備投資收益不俗，中大專用基金亦有較理想的升幅，故考慮動用未有指定項目的部分貸款予中大醫院。
有議員質疑，中大醫院在有盈利時「嫌政府利息貴」，認為是「欺負政府、欺負立法會」，建議政府考慮罰息。醫務生衞局局長盧寵茂表示，當初條款並沒有罰息條款，現時難以貿然向醫院提出。
中大醫院早前向政府提出，提前在明年3月悉數清還共40億3000多萬元的政府貸款本金。中大正考慮兩個方案，其中一個方案是由校方向中大醫院提供借款；另一方案是中大校方為中大醫院向銀行借貸提供擔保，以整合所需財務安排，爭取院方2027年3月19日悉數清還合共40.33億元的政府貸款本金。
查逸超：擬撥未指定項目貸款予中大醫院 不動用UGC撥款
查逸超在開場發言時表示，中大醫院先後獲政府批出兩次順延償還，讓醫院有更多時間和空間作適當內部規劃，令財政和營運更成熟。他提到，2024至2025年期間，中大儲備投資收益不俗，中大專用基金亦有較理想的升幅，故考慮動用未有指定項目的部分貸款予中大醫院。他重申不會動用大學教育資助委員會(UGC)撥款或任何指定用途的款項。
他強調，協助中大提前還款的決定，是由中大管理治團隊在平衡大學、醫院和香港社會的整體利益，深思熟慮後而作出，大學對中大醫院前景非常樂觀。
楊永杰質疑中大提早還款是嫌息貴 促政府收罰息
立法會議員楊永杰認為，提早還款模式有待商榷，認為院方在最艱難的時候要求延長還款，立法會亦批准了，但院方有盈利時便嫌政府利息貴，認為是欺負政府、欺負立法會。他稱，外界提早還款亦會有罰息，認為政府收3%亦不過分。
盧寵茂回應指，當初條款並沒有罰息條款，「你無理由依家就去加㗎，你都唔會接受啦」。他又指，該協議已實行10年，當初說好使用外匯基金的息率，對納稅人來說不會蝕，而5.6%利息亦是相當高。他強調，政府貸款首五年免息，而中大醫院對醫療發展有很大幫助，不認同容許提早還款是「蝕咗」，因為是依貸款協議進行。
陳凱欣關注為何能提早還款 莊豪鋒貸款所涉的利息開支
選委界議員陳凱欣關注，去年立法會才討論延長還款，然而一年多的今天中大兯可以提前還款，到底是因為撥款突然增加，抑或籌款數字大幅上升，令中大可以「華麗變身」？實政圓桌莊豪鋒則問到，倘若中大為醫院貸款，所提供的擔保所涉及的具體利息開支。
中大醫院六個月內 五個月息稅前盈餘為正數
查逸超指，去年委員會討論延期還款時，中大校方答應會檢示其他融資方案，現時只是履行當初的提出的方案。
中文大學醫院執行董事及行政總裁鍾健禮指出，在2023 年期間，醫院的經營環境仍不穩定，但現時中大醫院目前的經營狀況已較 2023 年大幅改善，在過去六個月內，有五個月的息稅前盈餘（EBIT）錄得正數，營運已初步趨向穩定，故在與校董會商量有此調整。至於利息開支方面，周志賢補充，該筆開支是參考外匯基金投資組合的長期年化回報率來計算，目前的利率為 5.6%。
何敬康關注醫院現金流 鍾健禮：全面發展後收入可翻倍
中大醫院早前表示，倘收入達約40億可應付利息支出，達約60億可連本帶利還款。新民黨選委界議員何敬康問到，院方有否評估何時能達到收入目標，若需要向銀行借貸，又有沒有足夠現金流應付利息與還款責任。他又關注，中大醫院未來會否加價，以及加價後能否堅持為市民可負擔的收費。
鍾健禮表示，中大醫院手術室及病床仍有一半地方可發展，有可能把總收入翻一倍。他續稱，雖然中大醫院離上述目標仍有距離，但並非不能達到，對此有信心，若醫院全面開展服務，有信心在4至5年後，不但可以以償還利息，還可以開始償還本金。就價格調整方面，他期望可繼續提供病人可負擔的醫療價格。
翻查過往報道，八間本地資助大學的財政儲備之中，中大名列前茅。2022/23學年中大財政儲備有322億元，港大以371億元居首，科大及理大分別有179億元及134億元。去年，財政預算案首度要求八大從「一般及發展儲備基金」一次性退還40億元，其中中文大學要歸還10.41億元，為八大中最多。