李家超訪中亞｜明年開辦香港往返哈薩克直航　冀中亞三國延免簽期

正訪問中亞的行政長官李家超今天（2日）繼續哈薩克行程，率領來自香港和內地商貿代表團與官員見面及到訪機構。他表示，本港航空公司明年首季將開辦哈薩克阿拉木圖直航班機。國泰航空隨後表示，每周將有三班直航航班。



哈薩克阿拉木圖機場。（香港01攝）

明年開辦香港往返哈薩克直航

香港與哈薩克直航在疫情時取消，至今仍然未恢復，故可選擇在內地多個城市轉機，包括廣州及北京。李家超在哈薩克會見傳媒時被問到為何直航選址阿拉木圖，他解釋屆時乘客可利用阿拉木圖進入其他中亞、東歐等地區的航線，航期肯定一星期多過一班。

官李家超在哈薩克斯坦到訪阿斯塔納國際金融中心，和中心總裁別科圖爾沃夫（右三）見證兩地機構交換合作備忘錄和合作協議。（政府新聞處）

冀中亞三國延免簽期

李家超又在當地出席特區政府和貿發局舉行的商務午宴，見證兩地企業簽署43份合作備忘錄，涵蓋經貿、投資、金融、科技等範疇。成果包括雙方協議加強人工智能，以及數字發展合作，推動數碼基建發展，包括哈薩克斯坦在香港舉辦路演，吸引投資者及專業服務機構參與。

行政長官李家超在哈薩克斯坦阿斯塔納與哈薩克斯坦托卡耶夫（右）會面，就深化雙邊關係交流意見。（政府新聞處）

政府層面合作方面，李家超指雙方同意全速就簽訂全面性避免雙重課稅協定展開磋商，以及對促進保護投資協定展開討論，盡快落實有關協定。李家超又指，香港與哈薩克、烏茲別克及吉爾吉斯已有免簽協定，免簽日數為10日至30日，希望爭取延長至免簽30日，令兩地往來更方便。