湯家驊不點名斥《蘋果》用「送中」口號　製謊言醜化修例「邪惡」

撰文: 周禮希 最後更新日期: 2021-05-02 14:21

行政會議成員湯家驊今日(2日)在港台節目《給香港的信》中,不點名批評某份報章在2019年反修例事件中,描述修例為「送中」,醜化用以引渡海外罪犯的《逃犯條例》修訂,矛頭直指一向以「反送中」形容修例的《蘋果日報》。 湯家驊指,當時海外媒體、政府相信此謊言,或沒有嘗試尋求真相,一同煽動社區內的憤怒及仇恨,令香港到達一個「瀕臨徹底瓦解」的境地。

湯:謊言是「一國兩制」最大挑戰

湯家驊在節目表示,對本港「一國兩制」的最大挑戰,就是假消息及謊言,批評有人策劃摧毀「一國兩制」,故意說謊,令社區出現很多謊言和誤導。

他舉例指,2019年時一份報章發明「送中」口號,醜化用以引渡外國罪犯的修例,將修例打造成一個將香港人送返內地被控告的「邪惡計劃」(an evil scheme),形容這明顯是謊言,但亦有不少高學歷人士相信,更令不少人因而不惜破壞、破壞、殺害及殘害無辜的旁觀者。

港府在2019年初建議修訂《逃犯條例》,當時稱是為了將台灣殺人案疑犯陳同佳引渡至台灣,但台灣當時表明不接受安排,港府仍決定繼續修例。當時修例草案將廢除相關條例中,原有列明不適用於中央人民政府與中華人民共和國任何其他部分政府的部分,令港府有法律基礎,可將受查人或逃犯被移送至台灣或內地,被部分媒體形容為「送中條例」。

湯家驊。(資料圖片)

湯家驊認為,要避免這種問題發生,理論上需要有誠實的政客、公正的媒體,一同堅定地為「一國兩制」成功而努力。他分析指,政府一旦嘗試推出措施解決散播假消息,即會被標籤為破壞「一國兩制」下重要的言論自由及新聞自由,故政府需要加強與民溝通、加強拆解假消息的能力、智庫與社會領袖協力及政策研究,才能應付問題。

湯家驊指避免假消息 須有誠實政客公正媒體同為一國兩制成功努力

湯家驊在節目指,海外媒體及政府當中,既有相信謊言者,亦不乏沒嘗試找出真相者,聯同此報一同幫助煽動港人的憤怒及仇恨,令本港到達一個瀕臨徹底瓦解的境地。他認為,這些政府、媒體都有能力分辨是非,故此他們當時一定是有意為之。而要避免類似事件,理論上則需要誠實的政客、公正的媒體一同堅定地為一國兩制的成功努力,但實際上兩者均不存在。

他表示,港府一旦嘗試推出措施杜絕假消息,就會被貼上破壞言論自由及新聞自由的邪惡標籤,因為有人清楚明白如何將一國兩制內本身有的矛盾武器化,用以破壞一國兩制本身。

湯家驊認為政府需要與智庫及私人企業、媒體打造良好關係,除了資訊及情報互通,更要有物質及精神上的支持。(資料圖片)

四建議杜絕假消息 湯家驊倡重推中策組 找智庫作深度政策研究

不過,湯家驊認為政府並非無事可做。他指,政府應該建立溝通網絡及諮詢公眾,指英國於殖民地時代在這方面的工作頗成功,不認為香港不能再次做到。他又指,政府應設立公共關係辦公室或中央政策組,快速更正假消息,不讓它們發酵。他亦表示,單靠政府並不足夠,如果人民不相信,就不會輕易被政府官員說服,因此需要智庫、私人企業及有良知的媒體協助,所以政府需要與這些人打造良好關係,除了資訊及情報互通,更要有物質及精神上的支持(I am not just talking about information or intelligence sharing, but mutual support materially and spiritually.)

湯家驊又指,認為需要有深度的政策研究,而目前這方面的工作明顯不足,故政府要適時向智庫及私企提供這些合約。