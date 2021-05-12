政圈風聲｜藍絲專頁狠批5建制毫無建樹　議員批分化激起內部矛盾

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-05-12 20:46

有建制Facebook專頁近日發帖，點名五名建制派立法會議員，批評他們是陣營內應該去除的「老、舊、土、富、蠻」。被批評的5人為民建聯黃定光、梁志祥、蔣麗芸、經民聯劉業強及自由黨張宇人。 建制派一向甚少攻擊「同路人」，有建制派認為，有關建制專頁的攻擊目的只為激起內部矛盾，相信與來屆的立法會選舉有關。該人估計相關評論或希望以輿論壓力「踢人落馬」，以陣營內其他人取而代之。

建制fb專頁《今日正言》引用「權威評論員畢鳴」所指，社會撥亂反正過後，市民不再需要毫無建樹的代議士，亦不再需要因為大局而扭曲自己的意願，在選舉中投票投不合適的候選人。他指出，「大亂過反必有大治，對香港而言還是對建制派皆是」，認為若建制派仍然維持「老、舊、土、富、蠻」，「那麼再如何標榜自己愛國愛港也是無補於事」。

批梁志祥「識見、見光、儀態俱不全」 梁：猶如人格謀殺

評論批評黃定光「倚老賣老」，並在當選之後無甚作為，在會議中多次以「慣性睡覺」、「在座位上剪手指甲」而知名，淪為泛民笑柄。評論又批評坐在議事廳中已八年多的梁志祥，「識見、見光、儀態俱不全」，以為議會內是一個「大聲代表真理」的地方，不僅是自曝其短，更是「土氣未除」的表現；另外批評蔣麗芸太過主張個人想法，漠視議會內應有的規則和禮節，不少發言與常理不符，成為泛民的笑柄。

除了民建聯三人外，評論批評代表鄉議局的劉業強會議出席率低，對社會熱點以及時事看法都茫然無知，甚至絲毫不參與，整天只掛著開口閉口維護着「丁屋」利益。又批評飲食界張宇人只是為他的選民，即飲食業東主發聲，言論不單未能代表飲食業從業員的聲音，甚至尖酸刻薄，對飲食界基層困苦視而不見，對基層的市民沒有半點同理心，更出盡方法壓榨剝削基層。

梁志祥回應說，有關批評十分主觀，猶如人格謀殺，對他的指控亦十分片面，完全無視他過往在議會內的貢獻及實質政績，「根本不值一睇」。黃定光則說，不猜測有關評論的目的，認為對他個人的指控「有則改之，無則加冕」，加上並不知道由誰撰寫，「唔會介意呢啲事，自己處之泰然」。

有關評論亦非只是「有讚無彈」，在批評5名議員後，亦點出「新、進、創、融、謙」是建制派應該擁有的特質，並點名何君堯、陳凱欣、民建聯何俊賢、前食衛局長高永文及保險界議員陳健波分別有以上的優點。

有建制派認為，有關建制專頁的攻擊過去比較少見，目的只為激起內部矛盾，相信與來屆的立法會選舉有關。該人估計相關評論或希望以輿論壓力「踢人落馬」，以陣營內其他人取而代之。有被批評的建制派坦言，自己未曾透露會參選已招來攻擊，「明顯係驚我出嚟選啦」，笑言有關批評或重燃他的參選意欲。