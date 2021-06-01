存針卡「安心出行」今上架　薛永恒：用他人二維碼入處所涉欺詐

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-06-01 11:41

政府今日（1日）將推出「安心出行2.0」，讓蘋果手機iOS系統的電子錢包，加入收藏新冠疫苗電子針卡二維碼的功能。創新及科技局局長薜永恒呼籲，市民不要自己的電子針卡二維碼傳送給別人使用，因牽涉個人資料，並指使用別人的二維碼進入處所或涉欺詐，可能面對刑責。 坊間有人質疑，目前使用普通的二維碼掃瞄器，都能夠讀取針卡二維碼的部分資料，薜永恒強調，二維碼不是用作加密，而是方便閱讀，市民應小心保護個人資料。他提到，市民使用「安心出行2.0」及原有收藏電子針卡的「智方便」程式，都能夠調較只顯示部分資料，方便日常驗證使用，待過關時才需要向關員展示全部個人資料。

薜永恒強調二維碼不是用作加密而是方便閱讀，故市民應小心保護個人資料。（資料圖片）

薜永恒在港台節目《千禧年代》表示，推出驗證二維碼掃瞄器，是為方便指定處所人士核實二維碼。有市民在節目上質疑，當市民自行掃瞄二維碼時，亦可顯示資料，擔心即使只顯示部分資料，易可被合併找出完整身份證號碼。

薜永恒表示，「安心出行」推出新功能，是因為該程式已有441萬次下載，已下載者今日下午應已可更新程式，使用新版本，讓本身已有電子針卡或紙本的人士利用安心出行掃瞄針卡，儲存在安心出行方便展示。

日後仍可以截圖證明已接種

被問到新功能會否與「智方便」功能重覆時，薜永恒強調，希望市民多一個選擇，而「智方便」暫只有30至40萬人下載，普及需時，相信多一個程式作選擇是好事；「智方便」主要功能是透過單一程式，連接政府不同服務。

至於以往使用截圖展示針卡的人，日後是否不能如此做？薜永恒強調並非不可用，只是截圖放在相片庫時，要找出該圖有時亦會麻煩。