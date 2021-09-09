民建聯倡立法管假新聞　強調非針對專業媒體：惟不包括《蘋果》

民建聯於今年4月、5月及7月委託「香港民意調查中心」進行民調，稱逾半受訪者支持立法處理「發放假訊息假新聞」及「散播仇恨」。該黨立法會議員葛珮帆和陳恒鑌建議政府制定《網上虛假資訊法》，同時修訂《刑事罪行條例》第9條，明確將煽動對公職人員及其家屬的憎恨、敵意或藐視等行為，列為違法行為。

葛珮帆強調《網上虛假資訊法》只針對個人和違反國安言論，並非針對新聞媒體，強調相信新聞媒體的專業。陳恒鑌被問到專業媒體是否包括《蘋果日報》時，稱蘋果違反《國安法》，指不要將專業媒體同《蘋果日報》並論。



《資訊法》符合三準則 規管須涉國安

「香港民意調查中心」於4月12至18日、5月18至26日及7月15至21日，分別透過電話隨機抽樣訪問逾千人。三次調查中，有57.6％至63.5％受訪者稱贊成立法處理「發放假訊息假新聞」；30.6％至33.8％人不贊成。另外，52.8％至55％受訪者贊成立法處理「散播仇恨」，35.1％至37.3％人則不贊成。

民建聯建議制定《網上虛假資訊法》，強調法例須符合三大準則，包括符合《香港人權法》及《公民權利和政治權利國際公約》的規定，即法例對權利的限制須基於保障國家安全或公共秩序、公共衞生或風化，同時必須只限於規管影響國安或公共利益的錯誤事實陳述，並須設立上訴機制，以提供保障。

該黨又建議修訂《刑事罪行條例》第9條，明確將煽動對公職人員及其家屬的憎恨、敵意或藐視等行為，列為違法行為。並建議進一步推廣資訊素養教育及宣傳、資助科研團隊研發並推出辨識虛假資訊的應用程式，並參考歐盟《虛假資訊實務守則》，為本港社交媒體制定專門業務守則。

《國安法》實施後「激進思想冇收斂」

葛珮帆指假資訊無日無之，不少青年受「爆眼女」、「新屋嶺性侵」、「太子站打死人」等資訊影響及煽動，「因而參與暴動」，又指《國安法》雖已實施，但「激進思想冇收斂」，煽動暴力和仇恨的假資訊仍然充斥網絡平台，例如有人稱普及檢測會將DNA「送中」，影響政府的抗疫工作。

葛珮帆表示，該黨將舉辦圓桌會議，邀請學者、專家等發表意見，從而制定更細緻的方案推動政府立法規管。她強調《網上虛假資訊法》只針對個人和違反國安言論，並非針對新聞媒體，強調相信新聞媒體的專業。被問到立法會議員何君堯的反同志言論是否算是煽動仇恨，葛稱不評論其他議員言論。

+ 1

陳恒鑌：《蘋果》「被取締有好多原因」

陳恒鑌指，世界各地已制定法例，例如德國在2017年通過社交網絡強制法，倘社交平台收到假資訊和不實資訊的檢舉，須在24小時內刪除。新加坡前年訂立《防止網絡假信息與網絡操縱法》，如發現不實陳述和捏造訊息，可要求更正和刪除有關帳號，違者最高入獄10年。

被問到專業媒體是否包括《蘋果日報》，陳恒鑌稱：「專業媒體唔包括蘋果日報，蘋果日報亦都唔係專業媒體，否則佢係唔會被取締，被取締有好多原因，包括過去製作假新聞、包括違反《國安法》相關工作，唔好將專業媒體同《蘋果日報》並論，呢個要劃分，否則對於好多專業媒體不敬，例如《東方日報》，佢哋就係專業，呢啲就係專業。」

《蘋果日報》於今年6月因被凍結部分資產，董事會最終決定停刊。