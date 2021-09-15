16法律選委候選人出席座談會拉票　「單頭」白濤指參選為搭通橋樑

選委會選舉將於下周日 （19日）即將舉行，全部16名法律界選委候選人今日（7日）與香港仲裁師協會、香港國際仲裁中心、香港海事仲裁協會等多個團體會面，不少人發言時亦明言拉票，香港國際仲裁中心榮譽主席王桂壎亦有出席。



組成15人名單的律師劉漢銓稱，今次匯集眾人希望全力準確落實「一國兩制」，鞏固法治，為業界爭取合理權益，為香港行穩致遠努力，期望全部15人獲得神聖一票。不屬15人名單的律師白濤亦有一同出席，他表示自己代表香港中國企業協會法律專業委員會參選，希望打造法律界與中資企業的橋樑，強調自己參選符合今次選舉廣泛代表性的初衷。



資深大律師、行政會議成員湯家驊指今次選委會責任重大，將左右立法會取向，呼籲大家小心考慮，強調他們名單15人非常全面，期望令整個特區明白，在「一國兩制」下，何謂全面、正面的法治。



劉漢銓指，感謝香港仲裁師協會舉辦座談會，並邀請了界別多個組織參與。他指，完善選舉制度後的選委會意義重大、深遠。他表示，未來的管治者應是擔當有為，有感召力等，服務國家所需，帶領香港參與國家及發展。

湯家驊指自己非常相信香港法治，如果沒有法治不可能有「一國兩制」，不幸過去幾年有偏頗見解，但近年有人指不包括尊重《憲法》及憲制秩序，他期望令整個特區明白，在「一國兩制」下，何謂全面、正面的法治。

白濤現身 指參選屬廣泛代表性符選舉初衷

白濤發言時表示自己是香港中國企業協會成員，他本身是香港註冊的外來律師，在港服務超過26年，是中國國際經濟貿易仲裁委員會成員，亦是前海管理局的法律執行委員。他強調自己非常熱愛香港，參與成立了中國企業協會商事調解委員會，強調香港中國企業協會亦是香港法律界不可或缺的一部份。

白濤認為自己參選符合選舉初衷，亦即符合廣泛代表性。他指，治港者有沒有實力、擔當最重要，而法律界長遠亦要融入國家發展大局。白濤指，自己選舉口號，是要打造法律界與中資企業的橋樑，為建設維護香港的法治做實事，最後引述《獅子山下》歌詞「拋開區分求共對，理想一起去追」，望獲得與會者投票。

湯家驊（左）表示，自己非常相信香港法治，如果沒有法治不可能有「一國兩制」。（盧翊銘攝）

梁定邦：想找令法治更上一層樓的立法會議員

資深大律師梁定邦指，他們15人的共識，是大家對法治認識不多。他提到，以往有人認為違法可以達義，社會事件及國安法頒布令國際媒體指「香港法治已死」，又有澳洲的暫委法官辭職，但指不少法官表示仍相信香港法治。

梁引述國際調查指，54%受訪者認為新加坡是最佳仲裁地，香港則有50%，因受訪者認為新加坡的司法獨立等更吸引。他指，如果有幸獲選，將來立法會議員有否理想及能力透過立法、政治監督，令法治更上一層樓，就是他們想找的條件，亦希望找到能讓香港有更佳的發展的特首。

香港律師會前會長彭韻僖指，自己早年見過前律政司司長袁國強，對方提到2047年已經不遠，應思考未來如何，而她自己多年來從北京領導人及梁愛詩口中都聽過，只要「一國兩制」做得好就可繼續，只是過去社會事件超乎自己想像，而香港在國安法出台後由亂變治，是時候關注民生，她強調香港人需要關注法治，法律界有需要推廣法治及司法獨立。

梁定邦建議指明香港為仲裁地 王桂壎笑問白濤打算贏誰

香港國際仲裁中心榮譽主席王桂壎指，自己在1983年參與首宗仲裁，當時知道仲裁是新事物，但香港比新加坡、日本、韓國等亞洲多區領先，至今卻只是處於不錯的情況，問梁定邦有何良策。

梁定邦引述一項2020年底的問卷調查指，報告提到用家選擇仲裁地時，最重視對當地法治的信心、規則及仲裁中立性。他引述報告形容香港不差，但認為當時國際環境對本港並非有利。他個人則建議，應在仲裁條款合約當中，列明以香港為仲裁地，至於發揮香港優勢方面，則需要政府、立法會等努力。

王桂壎之後笑問白濤，最有信心打敗另一15人名單中那一人。白濤回應推廣仲裁指，港人港法港仲裁，指香港目前，中資企業可寫明選香港仲裁，認為香港既為國際仲裁中心，中資企業可以大力推廣。不過他沒回應競選一事。

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