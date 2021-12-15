專訪｜巴士車長深知基層苦　蔡永強冀入議會反映最貼地聲音

立法會選委會界別雲集不同背景人士，政商名人、學者高管比比皆是，然而有幾名沒有閃亮背景的候選人，拿着平凡人履歷，希望在這場混戰之中脫穎而出，工聯會蔡永強就是其中之一。



這名出身基層的九巴車長，沒有議會政治經驗，卻有進入議會的決心，原因只有一個：要真切反映基層聲音。



蔡永強和很多大學畢業生一樣，讀完專科出來無法在相關行業找到工作，結果要轉行。（黃寶瑩攝）

職位太少入行無門 大學專科畢業生寫照

在香港，有個「師」字的專業人士，一般都代表收入不俗，律師、會計師、測量師，但2004年從理工大學土地測量及地理資訊學系畢業的蔡永強，與多年來無數專科畢業的學生一樣，似乎與「師」無緣。土地測量行頭窄，每年畢業時地政總署會向部份學生提供培訓職位，經培訓後可考到測量師牌照，但相關職位嚴重不足，當年約有40人畢業，而相關崗位只有約8個，蔡永強不是其中之一。至於私人公司，他直言人工非常之低，2004年時有公司開價7,000元，而他第一份市場銷售工作，人工已有1.2萬元。「7,000蚊嘅工喺行內叫『蛇仔』，即係街邊見到拎住三腳架、上面有部機嘅」。他指這些工作有沒有讀過大學相關訓練都可以做，「無任何土地測量嘅工作可以掛鈎」，「做十年、廿年都無機會拎到考牌資格」。

無法入行，蔡永強唯有轉做其他工作，包括服務業、銷售業，約在10年前經朋友介紹轉做九巴車長。

冀香港發展多元產業 讓學生學以致用

蔡永強親身經驗，是每年大量畢業生的寫照，特別是讀專門科目的同學，畢業後常常找不到自己所讀範疇的工作，「印象中畢業後兩三年，入到政府工作嘅8個同學仲喺政府工作，另外有約三、四人在私人公司」，即是說有三份之二畢業生並非從事土地測量相關工作。他說，現在有不少學生，都不是「讀嗰科、做嗰科」，他將這現象歸因於香港產業空洞化：「香港本地生產總值最大部份來自服務業，其他行業做不到支柱」。就算有持續進修基金「補底」，但蔡永強指不是長遠方法：「我想年輕人有更好就業機會，最簡單係學以致用。」他希望市場和教育可以互相配合，發展多元化產業吸納不同專業的學生，以免浪費教育資源，「你走去任一間大學問學生，想唔想學以致用，你問十個有九個都話想啦」。

公屋上車遙遙無期 抽居屋難度似中六合彩

出身基層的蔡永強在工會工作，聽到不少基層生活的困境，住屋自然是最大問題。他說，有很多工友就算符合公屋資格，但輪候時間往往要排很長時間，「有啲個案排咗8年都仲未有樓」，遠遠較政府公佈的平均輪候5.9年為長，直言住屋是基層工友影響最深的事情。抽不到公屋，租樓負擔亦很重，「以基層工友搵1.5萬元計，租金可能佔人工嘅一半，係講緊一家幾口住環境好差、租金好貴嘅劏房。」

蔡永強與很多80後一樣，人工超過了公屋收入上限，於是去抽居屋，「呢幾年我都有去抽，但好難好難抽到」，形容抽中的話是「中咗一次六合彩」。他指年輕夫婦現時在居屋抽籤中「排最多人嘅隊」，希望改善機制，例如將第一次抽籤的人放到另一條隊，讓成家立室的年輕人加快上樓。

對於解決住屋問題，蔡永強有短、中、長三大目標：短期希望政府加快興建過渡性房屋，讓劏房戶暫住，但要解決問題必須在規劃、興建等程序上加快興建公屋，又指政府提出分拆運房局是正確的方向。

過渡性房屋若太偏遠 對劏房戶幫助不大

政府近年在香港多處覓地建屋，特別是過渡性房屋，但部份選址較為偏遠，蔡永強認為長遠而言並不理想。他表示，現時劏房主要集中在九龍，住客主要有幾種，除了收入不高被迫住在劏房的人士，亦有人是因為工作與原居所距離太遠，而索性在市區租單位居住，以縮短上班時間及降低交通成本。

蔡永強表示，這些為了工作而住劏房的人，本身就不會搬去偏遠地方。而貧窮家庭除了有就近上班的需要，往往亦要照顧小孩子讀書的需要，「由細到大都係深水埗讀書，你叫小朋友適應新環境，究竟接唔接受到呢？」

市區重建只聞樓梯響 土瓜灣舊樓重建講了四份一世紀

相比之下，市區重建絕對是幫助基層改善居住環境、同時又能就近上班上學的方案。說到市區重建，蔡永強又有親身經歷。原來他多年和家人一起住在土瓜灣唐樓，1997年啟德機場搬去赤鱲角時，中學同學已在討論「機場都搬啦，九龍城、土瓜灣好快會重建」，但過了四份之一世紀，重建仍是遙遙無期。他說，進入議會後要與專業人士商討，推動加快市區重建，而其他可以推動房屋政策的方向都一定會研究。

嫲嫲送院經歷 體會醫療系統不勝負荷

蔡永強與家人同往，家中長者一次意外，令他感受到香港醫療系統超負荷。蔡永強同住家人包括上了年紀、身體不好的嫲嫲。他說，試過嫲嫲在家中暈倒，下午3時打999召喚救護車送到急症室，但被認為是非緊急症，因此要在急症室外輪候，結果等到家人放工仍未能見醫生。

工聯會九巴車長蔡永強。

老人家自己推輪椅搭巴士去覆診 蔡：好淒慘！

駕駛巴士期間亦可看到醫療系統嚴重高負荷，蔡永強說，如駕駛途經聯合醫院的線路，「兩三張輪椅走唔甩」，主要是一人上車的長者，全部在聯合醫院落車。「會唔會係醫療系統出問題，令到呢班老人家要咁辛苦去覆診呢？」蔡永強語帶哽咽：「要自己慢慢推輪椅去醫院，係好淒慘嘅情況。」他提出政府可增加醫療接送服務，讓老人家有更好的覆診安排。

新屋邨無做好配套 「開荒牛」上下班為交通頭痛

作為巴士車長的蔡永強，談到交通問題，就以駕駛經驗指出政府沒有主動提前策劃交配套。蔡永強駕駛過多條巴士線，他說政府在興建屋邨時，往往是「起咗先」，再去慢慢考慮交通配套，結果做「開荒牛」的市民要面對上班下班交通問題，令很多人對新開發地區卻步，希望政府在這方面做得更好。

觀塘塞車原因多 倡政府推出導航程式疏導

而另一交通問題是塞車，每日都困擾司機和打工仔，原因除了眾所周知的車多、違泊問題和道路設計不佳，蔡永強還另有體會：「香港人同理心不多。」他說，巴士、小巴進入了容易塞車的地段「埋站」，「出站」時如果私家車能讓一讓，已經可以令路面沒那麼塞車，「如果後面唔讓你永遠出唔到，出唔到就會頂住」，令到路面愈來愈多車在等。他提到，政府部份路段劃出「巴士優先」區域，提醒其他司機讓巴士「出站」，但以他的經驗，讓路的司機並不多，希望一眾路面使用者有同理心，一齊避免因「出唔到站」而愈塞愈長。

香港人說到塞車，必定會想起觀塘，蔡永強指觀塘塞車是「無定時、無定向」。他提出幾個改善方案，其一是研究可否重新規劃道路，其二是利用政府實時監控車流數據製作導航程式，即時通知司機避開塞車路面，以疏導交通。

大圍巴士翻側意外 工會：反映「Order線」潛在問題

11月中，大圍發生巴士翻側意外，有乘客懷疑車長入錯線。蔡永強引述工會立場指，疫情發生之初部份市民在家工作，需求減少之下巴士公司縮短了原有行車時間，然而當經濟活動復甦後，公司卻沒有恢復行車時間，令車長到站後休息時間減少。而由於班次減少，臨時抽調其他路線巴士的「Order線」情況就增加，甚至一日內「跳來跳去」，車長有機會無法適應。他表示，以工會立場，希望公司不要設太多「Order線」，盡量讓掛牌車長最多一日接一條，而喜歡駕駛不同線路的後備車長，則可擔任替補的角色。

蔡永強：做人要有同理心

巴士車長每日接觸近千乘客，自然有各種不同情況出現，有時候同理心十分重要。試過有老人家上車，剛巧八達通餘額不足，又不捨得付半價車資，見到這種情況，蔡永強會對他們說：「唔緊要啦，一次半次無所謂。」「做人要有同理心囉，相信公司都會諒解呢啲情況，而且公司都會提倡愛心嘅，因為始終係大企業，有社會責任，對呢啲情況會給予寬限權。」

工會工作重溝通 冀當選後保持接觸基層

工餘時間進修市場營銷的蔡永強，任職九巴車長10年，最初5年有參與工會活動，其後5年則有參與工會工作，深明工會能在公司與員工之間發揮溝通作用。他說公司多年來都沒有一貫的颱風指引，每次均按情況而定，有時要提早回公司候命，有時則只需要在家等通知，在這情況下，工會就成為公司與員工之間的溝通橋樑：「幾千個員工打電話返公司問派更情況，打兩個鐘都打唔到。而工會就設有WhatsApp群組，能夠將公司消息一次過向員工公佈。」5年之間，蔡永強由工會工作人員一步步晉升為理事，所負的責任更重，同時接觸的事項就更多，包括收集員工意見，再與公司開交流會，這些都需要對上、對下的溝通技巧。

議會是市民聲音與政府溝通的場所，蔡永強希望以多年溝通經驗作出貢獻：「溝通唔一定要面對面講，我有10年接觸廣大市民的經驗，容易攞到第一手資訊、了解民間苦況，見到一個現象很自然聯想到市民遇到嘅問題，因為我都係基層，呢啲問題亦都係我嘅心聲，所以我可以將市民真正想要嘅嘢反映畀政府聽。」

被問到如果當選，會否全職做立法會議員，蔡永強表現出對車長職業的不捨：「如果公司配合得到，我都想兼職做九巴，因為我好想有機會不斷同基層溝通，去接觸佢哋。就算唔做九巴都可以做多少少地區性嘅嘢，同時會好努力咁同工聯會每一個工會溝通，去感受基層聲音。」

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。