專訪︱鍾國斌拒認壞孩子　盼自由黨續發聲：議會不能只得Yes Man

「完善選舉制度」下首場立法會選舉，或許無人為意，創立28年的自由黨首次無人披甲直選。外界不當一回事，被遺忘的，是自由黨走向直選的堅持。鍾國斌2014至16年任黨主席，之前四任──李鵬飛、田北俊、劉健儀及周梁淑怡，都曾親挑大樑接受直選洗禮。始終循功能組別出選的鍾國斌，是打破慣例第一人，對於自由黨的直選路，他淡淡然說：「而家世界變咗喇！」

鍾國斌解釋，新選制下直選元素議席削半，餘下20席，空間有限；另一留有想像的說法，則是「成個局係點，再無經驗可循」。在鷹派主導、建制逆襲的政局中，鍾國斌的回答始終依從常人邏輯、不經政治修飾，也是罕有對時局直諫的建制聲音。

政府近來與歐美、以至外媒，就政局及選制唇槍舌劍，鍾國斌卸任在即，寄語港府要善用「兩制」優勢，勿與世界搞對抗。他又指移民潮難以靠「新香港人」填充，大量專業人士移民將是香港的致命傷，政府必須深思如何令港人的心舒服及安落。

鍾國斌專訪（下）



政治係妥協藝術，個個都識嗡，但冇人做！ 自由黨黨魁鍾國斌

2003年《基本法》第23條立法失敗後，自由黨一直被視為「建制壞孩子」，田北俊淡出後，鍾國斌算是敢於發聲的開明建制，新一屆議會，這把聲音也將消失，不過他說是「誤導」，「咩叫做壞孩子，咩叫唔聽話？無人畀到定義我！」鍾國斌反指自己是「乖仔」，繼而反問：「政府所有嘢都啱㗎？唔係呀嘛，日日畀人鬧，做好多嘢都畀人批評，唔啱咪批評囉，咩叫監察政府呀！」

從政須為民發聲 向社會交代不能唯唯諾諾

田北俊是「壞孩子」標誌性人物，主理自由黨18年，曾經為該黨定下「不保皇」，並在關鍵時刻為港人發聲的路線。在鍾國斌身上，不難見到這種信念，他說，為民發聲是從政者及政黨必須做的事，笑言自己的風格體現了黨名「Liberal Party」中「Liberal（開明）」的元素。

不過，現屆四名自由黨議員中，似乎只有鍾國斌，較主動在不同議題上發出主旋律以外的聲音。他解釋是因為作為黨魁，「有啲嘢就會推我出嚟，好自然地，佢哋就毋須充當呢個角色，可以做返自己業界嘅工作。」然而他的離開，會否有人承接這個路線？鍾國斌則指，黨友風格各異，希望有人會擔當這個角色，相信元旦前黨團會討論，新任黨主席及黨魁亦將出爐。

依家議會全部建制派啦，我相信壓力是大過以往。過往泛民乜都反對，建制派乜都支持，好易處理。沒了反對派，但議會不能沒反對聲音，這個反對聲音需要帶出來，我唔相信個個夠膽都是yes man（唯唯諾諾），因為除了要同選他們的市民交代，正常是要向社會交代。 自由黨黨魁鍾國斌

反對大遊行後撐政府：大佬，咁多市民上街

2003年政府推23條立法，時任主席田北俊辭任行會成員，關鍵時刻迫使政府放棄立法，成為自由黨發展分水嶺。立法會翌年換屆，自由黨雖歷史性取下直選兩席，但自此走下坡，退出的前黨員組成或加入其他政黨，包括經民聯及新民黨，兩黨今屆共取12席。而自由黨則由建制最大黨，到今屆選舉只取4席，成為最少數的傳統建制政黨。

游離民情及政府之間，導致自由黨兩面不討好，黨內分歧備受關注。前年反修例爆發前，鍾國斌多次表達對修訂《逃犯條例》的憂慮，到6月9日百萬人上街，自由黨即晚發聲明撐政府。其後田北俊等4名榮譽主席聯署，要求黨友張宇人辭任行會成員，批評聲明將黨與市民對立，並踢爆鍾國斌當日反對出聲明。

鍾國斌在專訪中坦承，內部討論時表明有保留，「大佬，咁多市民上街，洗唔洗咁快就要表態，我覺得睇定啲先，呢個係我當其時感覺。」他解釋黨內有分歧很正常，「但呢樣田少噏咗出來，出咗街，而最終我咪都係跟大隊行。」

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短時間內要有所決定，都要拍板，跟大隊囉。有時做人就係咁，想要多啲時間準備思考，但是當時不容許，都要即時作決定，即使你未必覺得妥當。 鍾國斌談大遊行後發聲明撐修例

相信張宇人曾行會表達修例憂慮

矛盾浮面，不過鍾國斌說，當時自己支持張宇人留在行會，「唔能夠只睇單一條例，每一樣嘢都會過去，而家都證明咗啦。」他說政府繼續運作，離開將失去改變決策的機會。

那回顧《逃犯條例》，張宇人有否起到作用？鍾國斌說，修例影響最大的除了逃犯，就是商界，自己所代表的業界在內地有生意甚或設廠，「絕對知道影響有幾嚴重，所以我係反應最大，最快、同最有保留㗎。」他曾向張宇人表達，政治上應該緩一緩，「佢知架，佢知喺內地做生意的擔憂是甚麼，我相信他一定有反映。之後政府接受與否、點樣，行會有保密制，我完全不知道。」

然而不到一年，去年3月，鍾國斌加入田北俊發起的「希望聯盟」，標榜為中間派的參政組織，成員包括周梁淑怡、劉健儀及前財政司司長曾俊華。是否與自由黨分歧漸大，鍾國斌笑說參加任何團體都有規矩，又指「希望聯盟」原意為市民在選舉中提供中間溫和人選，「當時兩極化得好緊要，唔應該咁，唔理想，個個話中庸最好，但一到選舉又是壁壘分明，無法轉為選票。」

鍾國斌指不再擔任議員，「有些事以往不適合，或者規矩不容，而家開始可以自由啲。不過，有咩做，就未有頭緒。」他稱以後只是普通黨員，但相信自由黨有存在價值，代表一部分選民，「否則一個建制黨就得啦」。

鍾國斌接受《香港01》專訪。（梁鵬威攝）

林鄭連任？睇下民調最實際

失落議席，鍾國斌連帶失去選委身份，3個月後的特首選舉，將一如普通市民，「剝花生，喺電視睇結果，唔關我事嘅啦。」特首林鄭月娥競選意向未明，鍾國斌拒直接評價，「個人意見不重要，你睇下民調最實際，嗰個就是社會嘅答案，我尊重社會看法！」

反修例餘波未了，中央主導「撥亂反正」，鍾國斌指香港應該善用「兩制」優勢，「發揮好國際金融城市定位，唔應該畀人感覺變成內地城市，應該同國際多聯繫，而非與國際有任何對抗。」曾表明支持獨立調查的他，相信不會再有機會做，「已經過去，放低就放低。」

鍾國斌最關注的是移民潮，因為離開的都是中堅專業人士，長此落去，香港將出現極嚴重的發展困局，問題並非簡單地以輸入生力軍解決，衍生的會有適應、融合問題，「唔係量的問題，係質的問題，唔係話咁簡單，走100個，你塞200個！」

「挽留可以好簡單，也可以話好難，係講一樣嘅啫『人心』。」鍾國斌續指：「點樣令人心安落舒服，而長期留喺香港作為一個永久的家，特區政府要好好處理。」