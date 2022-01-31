徐英偉辭職︱最年輕局長短命20個月　民建聯之星能否東山再起？

「洪門宴」風波處置方案即將出爐，徐英偉今日（31日）辭任民政事務局局長一職，黯然結束20個月局長生涯。本身是民建聯成員的徐英偉，早於2008年加入曾蔭權政府，是首批政治任命政治助理，仕途一帆風順，2020年更以43歲之齡接替劉江華出任民政局長，是問責制擴大後，首人由政治助理升至局長。



不過，徐英局出掌民政局後，任內多次發生爭議事件，包括被批評「放風」向DQ區議員追薪，結果引發泛民區議員大規模辭職。



民政事務局局長徐英偉。（資料圖片）

曾持加拿大護照 加入民建聯兩年即做官

徐英偉畢業於加拿大渥太華大學，2006年加入民建聯，加入政府前任職本港銀行界。2008年，時任特首曾蔭權引入副局長及政治助理，年僅31歲獲任命為民政事務局局長曾德成的政治助理，並放棄加拿大護照。2015年，曾有傳徐英偉因未能晉升而意興闌珊，向局長辭職打算重返民建聯任總幹事，但最終獲挽留，至2017年林鄭月上任特首，晉升為勞工及福利局副局長，夥拍羅致光。

2020年4月，港府高層大地震，原民政事務局局長劉江華遭撤換，徐英偉頂上黨友空缺，成為歷來最年輕的問責局長，也是首名政助出身的問責局長。

在林鄭月娥競選期間，徐英偉（左四）上載一眾政治助理與林鄭齊齊飲西洋菜湯的照片，左三是陳百里。(徐英偉facebook)

疫情初期 民政署拒向區會撥款買口罩

出任局長期間，徐英偉處理過多宗具爭議事件，特別是2019年區議會泛民大勝後，政府批評區議會多次提出非地區事務議題，拒絕向區議會提供服務協助，包括拒絕提供場地、區議會秘書處拉隊離場等。疫情初期，民政處多次禁止區議會採購口罩，及拒批相關撥款，被多名區議員批評政治干預防疫工作。

2020年，民主派舉行立法會選舉初選，民政局轄下的民政事務總署被指阻礙部份議員辦事處設立投票站，及後亦因辦事處成為初選街站，而拒絕向區議員發放開支。去年6月有區議員舉辦六四周年相關活動，在街上派發蠟燭，民政總署曾向民主派區議員發出電郵，稱收到投訴舉行與區議員工作無關的活動，「影響地區和諧」，又指有機會不發還辦事處運作開支。

多次放風DQ區議員並追薪

政府去年修例，把區議員納入宣誓範圍，港府7月起多次向傳媒放風，稱涉及負面清單的區議員會被DQ（取消資格），更稱會追討自上任以來的所有薪津，金額動輒過百萬，引發大批泛民區議員辭職潮，宣誓儀式亦拖延了幾個月。最終200多名區議員辭職，49人完成宣誓後被DQ。

徐英偉在去年8月曾表示，不清楚區議員辭職原因，稱宣誓事宜要「做得仔細點」。區議員在9月起分批宣誓，但追薪傳聞最後未見影，徐英偉同年11月稱「其實好多嘢經常變」，否認之前政府放風追薪是有意嚇走區議員，部分泛民則批評政府手法「卑鄙」。

疫下出席洪門宴 除罩聊天成罪證

功績方面，去年夏天的東京奧運，政府破天荒購買播映權，並交由多間電視台播放，規定必須播放港隊賽事，徐英偉亦是負責官員。港隊在東奧取得佳績，大批市民能夠免費收看，對疫情下提振港人士氣大有幫助，當中多個大型商場均有播放賽事，店舖、食肆人流明顯增加，整件事獲社會不少好評。

今年1月3日，多名官員出席港區人大代表洪為民生日派對，但只有徐英偉有長時間逗留食飯，在場時間與確診者重疊，更被拍到除口罩與賓客聊天。特首林鄭月娥在記者會上點名批評，對徐英偉「尤其失望」，指他在宴會逗留整晚，將自己置於風險之中，與其他官員應分開看待，又指作為主要官員應以身作則，量避免出席有風險的私人聚會，亦要為自己的行為負責。

香港智明研究所總監許楨表示，林鄭多次多次點名批評徐英偉，對他「尤其失望」的結論無變，加上在隔離期完結後，其他官員陸續復職，但徐英偉仍繼續停職，從這一點推論林鄭政府嚴厲懲罰處徐英偉亦屬合理。

有建制中人相信，徐英偉短期內難在政圈有所發揮，今次事件雖非違反嚴重法律，但政治影響惡劣，要有政圈轉跑道並不容易，估計他可能在沉澱後重投商界。該人指，徐英偉仍然年輕，亦累積一定管治經驗，不會斷言其政治生涯就此完結。