向逾千官校教師講憲制　鄭若驊談新選制重要性：國安首要政治安全

律政司司長鄭若驊今日（28日）透過網上形式出席政府中學校長協會舉辦的聯校教師研討會，向超過1,300名官立中學的校長和教師講解《憲法》和《基本法》的關係，以及維護國安和完善選舉制度的重要性。她重申香港是回歸後在中央的支持下才開啟民主新紀元，《基本法》第45條和第58條清晰定出，香港須根據實際情況和循序漸進的原則達至普選的目標。



鄭若驊指，國家安全首要是政治安全，認為全國人大按香港實際情況完善選舉制度的決定，擁有堅穩的法理基礎，為「愛國者治港」提供重要的制度保障，推動實現良政善治。



鄭若驊向與會教師闡述《憲法》是國家根本法，具有最高的法律效力，《憲法》和《基本法》共同構成香港特區的憲制基礎，讓「一國兩制」得以全面貫徹落實，強調必須尊重「一國」為基本前提，「兩制」才能枝繁葉茂。

鄭若驊解釋《港區國安法》是根據《憲法》賦予全國人大的權力所制定，以防範、制止和懲治危害國家安全的行為。政府新聞稿提到，她在研討會澄清了外界對《港區國安法》下保釋安排和指定法官的一些誤解，但未詳加解釋。她重申香港特區有憲制責任，應當盡早完成《基本法》規定的維護國家安全立法。

鄭若驊期望今次講座能使教師能進一步了解《憲法》、《基本法》、《香港國安法》和完善選舉制度，從而向學生傳授正確的知識，培育具有國家觀念的明法守禮新一代。