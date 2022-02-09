《852郵報》游清源離港赴台後復出　向觀眾道歉：要發聲非走不可

《852郵報》創辦人游清源昨晚（8日）在YouTube發布影片，指他上月已離港前赴台灣，妻子亦已抵達台北，並宣布「復出」。他向觀眾道歉，指自己是「逃兵」，《立場新聞》高層被捕成為他離港主因，指倘要繼續發聲便非走不可，希望在台灣為香港「做多啲嘢」。



《852郵報》去年5月停運，游清源當時指，由於《港版國安法》的實施、財政收入難以維持，以及辦公室租約期滿，決定停運《852郵報》，並選擇以一人公司繼續傳媒工作。



立場新聞高層被捕是主因 游清源：幾年內面目全非

游清源在影響對觀眾和太太致歉，他指太太陳頌紅只喜歡藝術，不喜歡政治，卻要因為自己而離鄉別井，形容是「累咗佢」。

他對留守香港的人道歉，指自己是「逃兵」。游清源說，自己在去年2月已獲台灣批出簽證，但一直逃避，認為香港仍有空間發聲，到《蘋果日報》停刊時仍在「呃緊自己」，直至《立場新聞》高層在去年遭警方國安處拘捕，「不認不認還須認」，稱「整治香港」的運動已大陸化，和1949年解放上海後的情況相似，數年間變得面目全非。

他指，現時已經是非走不可的地步，「如果想繼續發聲就非走不可」，他希望在台灣為香港「做多啲嘢」。

游清源說，他的身體已離港，但心仍離不開香港，他曾考慮移居美國等地，但最終選擇台灣，是因為台灣離香港較近，「自己呃自己，仲係望到香港嘅地方。」