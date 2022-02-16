政府本年度擬推71項工程　涉款1,300億元　議員促規劃好人手

立法會工務小組委員會今早（16日）召開會議，預覽政府在本立法年度有意提交立法會的71項申請，包括一個整體撥款申請及70個工程項目，涉及約1300億元。有議員關注停車位不足、人力規劃及擴展堆填區時市民的意見。建築署署長何永賢表示，今年新增的各項停車場工程，合共提供約800個停車位。



狄志遠社福界關注為何全年沒有社福設施興建。（資料圖片／羅君豪攝）

會議視像進行 官員發言無聲擾攘約10分鐘

會議在疫情下以視像進行，財經事務及庫務局副秘書李文成發言時，會議室內一度無法聽到，擾攘約10分鐘。他其後介紹政府計劃今個立法年度審議的70個項目，提到數量為目前的最佳估計，實際視乎之後的籌備工作。

社福界狄志遠關注為何全年沒有社福設施興建，以及填海的影響。建築署署長何永賢表示，社福項目不少由獎券基金撥款，由勞工及福利局規劃有關設施。她之後補充指，在安達臣道有一地多用項目，當中有供長者使用的設施。填海事宜則由土木工程拓展署署長李偉彬回應，他強調會就周邊生態影響作詳細研究，包括公眾諮詢的要求。

啟德體育園去年向勞工處申請引入500至600名外勞，涉及與機電相關工種。(資料圖片/張浩維攝)

有工程突缺人手 鄧家彪質疑欠人力規劃

工聯會鄧家彪問及各項工程的就業效益有多少，有否做好前期人力規劃，舉例指啟德體育園工程最近突然不夠機電工人，有指需要輸入外勞，認為問題在於政府預先沒有與建造業議會商量過。發展局總助理秘書長馮耀文表示，今年的工程涉及3萬多個職位，當中約5千個專業職位。人力方面，馮指當局一向希望更多人入行，推出不少措施，例如撥款資助培訓工作，預料今年第三季有最新人力資源需求預測，可隨之針對性處理。

工聯會陳穎欣問及擴展屯門堆填區稔灣路(北)及深灣路改善工程的爭議及進度，路政署署長陳派明回應指，稔灣路(北)目前計劃勘測及初步設計，需時進行環評工作，希望擴至雙線行車道；深灣路進入詳細設計，有望盡快展開工程。他強調，兩個項目都有諮詢居民。

盧偉國突然提到有關項目的費用目前列出方式相當粗略，但強調細節日後審批時將有更詳細的數字。

議員關注各區車位規劃不足

九龍西鄭泳舜問及九龍西深水埗欽州街西休憩用地及公眾停車場的造價、進度等。何永賢回應指，欽州街將興建上蓋為公園的地下停車場。航運交通界易志明，則關注停車位不足問題，何永賢導說本年度的各個工程分布在新蒲崗四美街300個公眾車位、深水埗欽州街200車位、將軍澳365個，增加合共800多個停車位。

發展局常任秘書長甯漢豪表示，項目主要由運輸及房屋局局長負責，提到短期租約用地不是有效率的情況，但也有一定標準，不少項目在賣地時對興建停車位有一定要求。