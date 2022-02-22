疫情︱近70染疫外傭被炒失居所　黃元山促政府安排隔離收容

選委會立法會議員黃元山收到外傭機構求助，指有68名已確診或初步確診的外傭被解僱，其中14人日內急需容身之所。團體促請當局盡快回應及提供隔離收容設施。



家傭匡扶中心執行董事Manisha Wijesinghe表示，上星期起收到求助，逾60名外傭對病毒呈陽性，被僱主解僱並急需安置。她說各團體已極力尋找地方安置外傭，但數量日增，難以應付。有機構和教會願意收留這些外傭，但缺乏醫療資源和護理設備，而且環境空間不理想，出現11人共住一房的情況，呼籲當局或有能力的地區人士幫忙，強調若外傭流浪街頭，可能增加社區傳播風險。

有機構願收留 惟欠醫療和護理資源

基督教勵行會總幹事張洪秀美表示，明白僱主擔心家人因外傭確診而染疫，但認為解僱乃不人道做法。她說，機構本身的收容所已飽和，加上不是檢疫隔離設施，難以繼續處理其他確診外傭個案。她促政府盡快提供隔離及收容設施，尤其是處理當中14個緊急個案。

黃元山強調，14名緊急個案僅屬冰山一角，斥責當局安排入住隔離設施的透明度不足，要求政府交代和制定優先入住設施的準則。