示威者曱甴論惹議　消防處長梁偉雄將卸任：好痛恨暴徒　會繼續鬧

消防處處長梁偉雄周六起（26日）展開退休前休假，由副處長楊恩健接替處長一職。梁偉雄接受電視台訪問時形容兩年任期內，經歷疫情及社會事件，是面對「天災人禍」，亦令他「可以講係好充實」。



任內最具爭議性事件，是2019年反修例風波期間，梁偉雄在消防及救護學院一個講座上稱呼示威者為「曱甴」，他接受專訪時解畫，指在內部會議都會將想法很坦白向同事表達：「我係好痛恨嗰啲目無法紀嘅暴徒，我係會繼續鬧佢哋。」



梁偉雄憶述上任之時，已是「黑暴」尾聲，形容事件是人禍，而接著的疫情是天災，「天災人禍」令他兩年任期過得很充實。天災未完已要退下火線，梁不覺得是遺憾，不過「真的不是太好，好像走了。」他說會先休息一段時間，不排除有需要時會做抗疫義工。

梁偉雄：天災人禍令兩年任期過得充實

疫情期間，梁偉雄每天坐陣指揮室應對疫情，他特別提到，在伊利沙伯醫院成為指定接收患者的醫院後，因為要轉移病人至其他醫院，自己下命令全體救護員緊急戒備，要求緊接5天救護員取消休班，協助轉移工作，是消防處負責救護車服務102年來第一次。

他稱疫情高峰時，一度只得兩成救護車召喚能在服務承諾時間到場，最長的病人要等39小時才能安排送院，但近日情況已有改善。對於未能爭取爭取消防救護薪酬跟警隊看齊，他說理解同事失望，但尊重機制，政府已做了職系架構檢討，如果再有其他因素改變，可能日後再進行檢討。