政府刊憲撤銷韋彥德、賀知義終院職務　由上月底辭職日起生效

英國最高法院院長韋彥德及副院長賀知義，早前辭任香港終審法院海外非常法官，認為難以在不被視為替一個「背棄政治及言論自由」的政權背書下，繼續出任終院法官。政府今（22日）刊憲撤銷兩人職務，自上月30起生效。



韋彥德及賀知義是終院海外法官中，僅有兩名仍於所在國在職的法官，其餘都是退休法官。兩人來港出任職務、並參與審訊是基於回歸當年，香港及英國雙方簽訂的協議安排，原意是支持及維持香港的普通法體制及司法獨立。韋彥德上月30日發聲明，與賀知義共同辭去終院法官職務，表示雖然香港法院對法治的承諾繼續備受國際尊重，但政權已偏離了政治及言論自由價值觀，而這些價值正是英國最高法院法官所堅持的。

辭職聲明：留任恐遭視作「替背棄政治自由政權背書」

韋彥德其後表示，決定由英國最高院作出，並經過與政府討論。英國外相卓慧思全力支持停派在職法官赴港的決定，認為已經到了臨界點，《港區國安法》已產生廣泛的寒蟬效應，英國法官若繼續來港，恐怕會合理化打壓。副首相兼司法大臣藍韜文則指，香港已經遠離了自由，《港區國安法》下連「自由表達及真誠批評國家都成為罪行」。

特首林鄭月娥事後表示，對兩人辭任感到遺憾，但無法阻止他們辭職，又反駁法官參與香港司法機關的工作不等同要求他們支持行政機關，因此不明白韋彥德的說法根據何在，形容英國政府政治凌駕司法的做法「路人皆見」。