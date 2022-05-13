梁文廣料公屋輪候飆至6.5年　偷步入伙解困？學者：不如做好租津

房委會公布截至3月底最新公屋輪候時間，一般申請者平均輪候時間為6.1年，較早前6年進一步延長，創下23年來新高。房委會資助房屋小組委員會委員、立法會議員梁文廣今早（13日）在電台節目表示，公屋輪候時間再延長，估計與過去公屋供應「頭輕尾重」有關，建議由政府主導興建過渡性房屋，改善輪候公屋人士居住環境。

另一委員、城大公共政策學系教授葉毅明預計，公屋輪候情況到2027/28年度才會有明顯改善。對於候任特首李家超提出公屋提前上樓計劃，葉毅明對效果不寄於厚望，「都係早兩、三個月（入伙），但呢兩、三個月極端不便。」



梁文廣：供應「頭輕尾重」影響持續

梁文廣估計，實際上很多市民輪候公屋時間遠超6.1年，過去兩年落成公屋主要是中小型單位，令大家庭輪候時間延長，他認識有大家庭輪候公屋10年。他相信，過去公屋輪候時間延長，與公屋供應「頭輕尾重」有關，距離政府未來10年建屋目標，頭5年尚欠3萬個單位，預料未來3年公屋輪候時間有機會增至6.5年。

葉毅明稱，政府預計未來公屋落成量較多，有機會減慢公屋輪候時間增長速度，但料未來一、兩年縮短公屋輸候時間的機會較微，直至2027至28年才會有明顯改善。

葉毅明質疑欠配套 市民未必想早上樓

對於李家超提出多項土地房屋政策，包括公屋提前上樓計劃、更廣泛運用組裝合成技術，以及壓縮程序等，梁文廣認為「提前上樓」有機會改善「頭輕尾重」情況，但質疑使用以往規劃思維興建的公屋有否條件提前上樓，相信新政府須再一步研究。

葉毅明指，李家超未有詳盡解釋政策，相信「提前上樓」會有幫助，但對實際成效不寄予厚望，質疑當公屋未有足夠配套時，居民亦未必希望提早入伙，最終可能只對部分家庭有幫助：「都係早兩、三個月時間（入伙），但呢兩、三個月極端不便。」他續指，廣泛運用組裝合成技術，對縮短公屋輪候時間肯定有幫助，但效果不會即時顯現，因為已規劃的公屋項目可加快的機會微乎其微，高達40至50層的大廈也不能運用組裝合成「砌積木」般興建。

葉毅明建議政府減輕輪候公屋人士租住私樓的負擔，認為依靠關愛基金局限較多，希望擴闊資助範圍，令單身人士也可以受惠。