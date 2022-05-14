收地補償擬加碼　謝偉銓稱長遠須貼近市價　林筱魯：爭拗不止錢銀

政府將修訂收地補償安排，「特惠分區補償」將由4個級別合併為2個級別，涉及「發展用途」歸類為補償額最高一級，部分用地補償金額增加最多60%。建築、測量及都市規劃界議員謝偉銓認為，新安排有助減少爭議，預計在加快收地過程上，短期內會有幫助，但長遠而言須增加補償，追趕私人市場價格才有用。

本身是城市規劃師的選委界議員林筱魯，是前長策會委員，他憂慮會出現另類爭議，例如北部都會區的濕地及海岸生態保育系統，應該發展還是保育的級別，促請政府清晰解釋各級別定義。

有關修訂倘待立法會財務委員會討論，如獲批准，實施日期將追溯至本月3日。



林：收地爭拗不止錢銀 涉重置產業問題

林筱魯今早（14日）在電台節目上表示，修訂方向正確，但不能完全排除收地爭拗，剛開始時派錢是好事，但質疑蜜月期會有多長。他指很多收地爭拗並非單單是錢的問題，而是關於重置產業問題。他質疑政府透過收地進行保育做法不合乎成本效益，目前沙螺洞透過換地保育及荔枝窩等都只用了幾億元，但若收地則至少用上過百億元。

被問到有團體質疑政府今次修訂補償安排是「大灑金錢」、「慷公帑之慨」，謝偉銓稱，由於是政府強行收地，土地業權人或因其他理由不希望賣地，因此特惠補償價格一般高於市價。林筱魯指，社會期望加快土地房屋供應，寧願政府花多些公帑，壓縮收地程序。

穩樓價谷收入？謝：憑人工追樓價不樂觀

對於候任特首李家超提出「公屋提前上樓」計劃，謝偉銓認為僅屬短期措施，最重要的是增加土地房屋供應，加上入住配套未完善的公屋，居民生活開支可能會增加，政府須評估市民的反應。林筱魯稱，每個人的擁得感不同，對提早入伙有不同想法，但現實來說政府必須加快興建房屋流程。

李家超曾表示平穩的樓價最適合香港，應透過提升市民收入，降低負擔能力。謝偉銓對於市民能憑人工追上樓價不感樂觀，認為政府應兩條腿走路，增加不同類別資助房屋的供應。