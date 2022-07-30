消費券︱調查指61%八達通9.7%微信　工聯會質疑推動電子支付成效

工聯會發布「消費券與市民數碼應用能力問卷調查結果」，顯示市民依賴八達通，使用其他電子支付程度有限，立法會議員梁子穎認為，這不利社會數碼應用及創新普及化。他表示，要融入國家發展趨勢，有迫切需要推動電子支付，政府應推出更多政策和措施改變市民固有支付習慣，以電子政府為起點，持續發展數碼經濟。立法會議員黃國則指，政府要加強教育及推廣，應在推動數碼化轉型上起帶頭作用。



「係咪呢一千億浪費咗呢？」

工聯會在5月30日至6月15日，以網上問卷調查方式訪問608位受訪者。結果顯示，有關受訪者去年領取消費券時，約61%選擇了使用八達通，約29%選擇支付寶，9.7%選擇微信支付。在選擇八達通的受訪者中，72.4%學歷為中學程度，逾三成表示不會在日常生活中使用其他支付平台。此外，近91%整體受訪者表示，不會在第二階段消費券轉平台，會轉平台的僅9.2%。

梁子穎指，教育程度較低的受訪者會依賴固有儲值平台，即八達通。他認為政府連續兩年推出電子消費券，對推動電子支付市場發展十分有限，反問「係咪呢一千億浪費咗呢？」梁子穎認同消費券可幫市民減低生活壓力，同時可讓大眾在日常生活運用創新科技，提升他們在數碼方面的自信，但如果政府要更大力推動電子支付，就必須想更多方法解決問題。