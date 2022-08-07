林素蔚新地區辦事處開幕　孫玉菡：期待為地區發聲　共建和諧社區

新界東南直選立法會議員林素蔚連同社區服務主任李子榮，於沙田設新的地區辦事處，今日（7日）正式開幕。勞工及福利局局長孫玉菡、中聯辦代表郭永斌、全國政協委員簡松年等人出席祝賀開幕。立法會議員林振昇、楊永杰、梁文廣亦有到場祝賀。



林素蔚致辭表示，自己與李子榮同樣具備服務基層的理念以及服務社區的熱誠，於是聯合在沙田設立辦事處，透過與地區組織合作，共同建立社區網絡，為市民提供多種服務，積極為市民謀求福祉。李子榮則表示首次與立法會議員聯合服務市民，會繼續為馬鞍山區的市民提供優質的服務，期望能真正做到同為香港開新篇。

孫玉菡發言時，表示支持二人的地區工作，大讚林素蔚熱衷社會事務，李子榮在地區多年深耕細作，兩者結合更能發揮優勢。他希望辦事處可為基層市民展開服務，期待與跨專業議員合作，共同建立和諧社區，為馬鞍山一帶街坊服務。