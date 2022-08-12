行會利益申報丨5人持有高球會籍　湯家驊：犧牲運動發展建屋無理

粉嶺高爾夫球場的租約將在明年8月屆滿，上屆政府經「土地大辯論」後，宣布收回球場32公頃土地，用作興建公營房屋，初步興建逾萬伙，但隨着新一屆政府上任，有聲音要求擱置發展計劃。



政府昨日（11日）公布行政會議主席及議員個人利益登記冊，《香港01》發現非官守議員中，至少有5名成員擁有香港哥爾夫球會會籍，分別為行會召集人葉劉淑儀、行會成員任志剛、湯家驊、林健鋒及劉業強。作為協助行政長官決策的機構成員之一的行政會議成員，在是次議題上有何取態，又該如何避免利益衝突？



湯家驊 。（資料圖片）

湯家驊指高球運動發展不足需要平衡

湯家驊接受《香港01》訪問時表示，原本香港高爾夫球運動發展已不足，有部份市民或會駁斥房屋供應更不足，但他認為這是平衡問題，指發展該土地後，只能興建萬幾間房屋，卻會使高爾夫球運動萎縮，直言「毫無理據、無稽」。他解釋，香港一直被外界取笑為「石屎森林」，現今因疫情使不少人重投文娛康樂活動，若只為增加萬幾個單位，除了要犧牲熱愛體育和大自然的港人外，更會加重當區交通壓力，形容這是杯水車薪。

問及作為行會成員，一旦審議相關議題會如何避嫌，他表示行會早有規定，與自身利益有衝突的議題將會避席，高球場發展討論也將如是。

《香港01》另向任志剛、林健鋒及劉業強查詢，截稿前未有回覆。至於葉劉淑儀，她日前表示球場具有生態和歷史價值，而若果只能收回小量土地，卻要容納3萬名居民，將導致人口增加和交通擠塞，認為政府應審慎考慮。

高球會會籍價格高達1680萬元

《香港01》5月報道，香港哥爾夫球會2019年起重新發出新會籍，每個售價以1,300多萬元起跳，近期價格為1,680萬元。根據球會規定，每個公司會籍只可提名一名董事或職員使用，並可帶限定數量的親友及生意伙伴使用會所設施，而如日後想轉讓公司會籍，則要邀付轉讓價格的25%作為手續費。