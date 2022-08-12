盧寵茂、林世雄冀把「四個必須」和「四點希望」實踐到日常工作

「國家主席重要講話精神」座談會今日（12日）於政府總部舉行，醫務衞生局局長盧寵茂及運輸及物流局局長林世雄主講，分享如何把國家主席習近平在「七一講話」提出的「四個必須」及「四點希望」融入及實踐在日常工作中，並助同僚更深入了解重要講話的核心要義。



盧寵茂提出，「政府主導、敢於擔當；引領灣區、創出香港；優化醫療、病有良醫；求同存異、變革共贏」，望把「四點希望」體現在醫務衞生局的工作方向，落實在醫務衞生局和醫療衞生改革上，以保障市民健康和提升市民幸福生活指標，並助香港融入「健康中國」。他鼓勵同僚掌握講話的核心要義，聯繫自身工作，讓醫務衞生局成為「行動型」及「執行型」的政策局，以切實的政策措施回應中央及廣大市民的期盼。

林世雄則認為，「四個必須」和「四點希望」對香港的未來發展和管治起了高屋建瓴的指導作用，指中央大力支持香港長期保持獨特地位和優勢，鞏固國際金融、航運、貿易中心地位，政府定必用好國家的堅實支持，發揮香港的獨特優勢，開拓更廣闊的發展空間。他強調，香港具備世界頂尖的國際機場和港口設施，以效率高、連繫性強、覆蓋面廣見稱，政府會繼續推出更多政策和措施，與業界緊密合作，致力提升香港海陸空運輸物流的競爭力和國際聯繫。

相關部門人員透過線上或線下方式參與是次座談會，其中運輸及物流局和轄下的民航處、路政署、海事處和運輸署，共約110名人員出席。