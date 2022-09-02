牛頭角街市鼠患未解決　柯創盛促檢討鼠患指數、杜絕部門推卸責任

政府8月中起全港打擊衞生黑點，其中「老區」觀塘出現24個黑點，包括鼠患等多項衞生問題。而最近天氣炎熱有雨，亦特別容易滋生蚊蟲。



民建聯觀塘支部主席、觀塘區議會主席柯創盛，昨日（1日）聯同觀塘支部成員張琪騰、張姚彬、歐陽均諾、顏汶羽、許有為、曾榮輝和陳俊傑到牛頭角街市巡視，並派發驅蚊貼、驅蚊液及宣傳教育單張，提醒市民提防蚊患。



派驅蚊貼提醒市民防蚊

政府打擊衞生黑點計劃實施半個月，觀塘區雖然沒有上報蚊患黑點，但亦不能忽視。民建聯觀塘團隊成員，亦聯同民政事務專員林兆康和觀塘區環境衛生總監鮑仲安，巡視牛頭角街市，檢視衞生情況。

有商販指街市已較以往清潔衞生，唯鼠患仍然嚴重，期望有關部門多加關注，亦有市民反映店舖阻街。

▼18區衞生黑點名單▼



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倡鼠患指數引入多項數據

民建聯期望當局盡快檢討「鼠患參考指數」的計算方法，例如引入鼠患投訴數字、捕獲活鼠與收集死鼠數目等多元參考指標，定期因應鼠患指數的變動調整滅鼠策略，並加強監管街市等地的衞生情況。

建議設立市民舉報黑點方法

柯創盛認為打擊衞生黑點最重要是透過持續的跨部門協作、訂立績效指標、加強宣傳和社區參與、提升執法力度等，才能防止衞生黑點死灰復燃，亦希望官員藉多落區加強官民合作的渠道。民建聯觀塘團隊促請政府盡快建立「標準運作模式」，理順各部門的職責範圍，杜絕部門推卸責任的情況，讓市民及地區人士可與有關部門進行對接，舉報和跟進地區衞生黑點。