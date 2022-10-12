劏房租管︱近半受訪者指保障不足　民建聯促研起始租金、發牌制度

民建聯在8月中至9月中進行劏房租管問卷調查，以電話訪問逾600人，今日（12日）公布結果，當中近半受訪者認為劏房租管條例保障不足；約七成受訪者支持制訂劏房租約的「起始租金」；八成半受訪者贊成政府規管「劏房」居住環境，包括最低面積、環境衞生及消防安全等基本居住條件。

民建聯主席李慧琼期望，特首李家超在下周發表的《施政報告》中提及「告別劏房」路線圖，預計至少10年才有望取締劏房。該黨建議政府制訂劏房租管起始租金；研究劏房發牌制度以及增加過渡性房屋供應等。



倡過渡房屋更名「社會房屋」一併納入長策

民建聯立法會議員鄭泳舜指，全港約有10萬間劏房，但截至9月只有7,000份租約登記租管，以租約為期兩年計算，即只佔劏房數目的約五分之一，情況不理想，促請差餉物業估價署確保租管條例有效落實，並加強執法及巡查。

他稱，劏房租管條例已生效近一年，認為政府是時候研究制訂起始租金，建議起始租金不可高於立約時，同區「劏戶」平均呎租的10%。民建聯建議政府研究推行劏房發牌制度，確保出租劏房面積符合不能小於7平方米的要求。

民建聯亦建議增加過渡性房屋的供應，目標在這屆政府任内提供4至5萬個單位，並將過渡性房屋改名為「社會房屋」，增加私人市場參與的彈性；同時把社會房屋政策納入《長遠房屋策略》，以確保政策的延續性及穩定性。

該黨促請政府善用市區閒置學校、政府短期租約土地，以及已建成的隔離設施，並透過經濟誘因鼓勵私人企業借出單位或用地，增加市區過渡性房屋的供應。