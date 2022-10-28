科大校長葉玉如登記為當然選委　取代校董會主席廖長城

立法會四個選委界議席空缺12月18日補選，將由逾1,400名選委投選產生。政府今日（28日）刊憲，宣布8名當然選委登記有效，包括科技大學校長葉玉如、以及政府專家顧問劉澤星。根據法例，科大校長是選委會教育界分組的當然選委，而劉澤星則因為「香港大學醫學院院長」的職位，登記為醫學及衞生服務界分組選委。



前校長史維並無登記 當然選委之前由廖長城擔任

根據法例，多間大校校長都是當然選委，但由「科大校長」擔任的選委席位，之前由校董會主席廖長城出任、而非台灣出生的時任校長史維。而劉澤星晉身當然選委，相信是因應港大醫學院院長換人，前任梁卓偉已於今年7月卸任。

其餘六名獲候選人資格審查委員會裁定，有效登記為當然選委的包括，香港園境師學會會長陳元敬、房委會委員劉詩韻、城規會委員廖凌康、大嶼山發展諮詢委員會委員劉振江、交通諮詢委員會委員黃慧敏、以及橋樑及有關建築物外觀諮詢委員會吳孟冬。

補選12.18進行 投票時間2.5小時

補選提名期為下月1日至14日，投票站及中央點票站將設於灣仔會展中心，懲教院所及跑馬地警署、竹篙灣社區隔離設施設有專用投票站。投票時間由上午9時至11時半，懲教院所及竹篙灣的票站會提早1小時結束。投票日將有近千名工作人員負責派票、點票及支援工作。