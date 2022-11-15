港鐵甩車門｜李家超：票價調整機制正在諮詢　將一併考慮今次事故

港鐵不足一年內再度發生列車車門飛脫事件，特首李家超今早（15日）出席記者會，表示十分關注事故，強調若港鐵未能履行其責任，會有懲罰制度處理。當局正就港鐵票價調整機制進行公眾諮詢，將在過程中整體考慮今次事故。



除查找肇因 若港鐵未達標將面臨懲罰

李家超十分關注港鐵日常運作安全，指港鐵承擔大眾每日通勤安全的責任，而運輸及物流局局長林世雄已清楚表明「安全為首要條件」。他指，港鐵要有良好的自我監督機制，保持高質素的營運情況。政府有責任監管港鐵營運質素，將會研究事故報告，確保事故後續事宜得到正確處理。

他又指，港鐵目前亦有相應懲罰機制，若港鐵未能達標，將需要面臨懲罰。