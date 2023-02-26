與非洲連線對話　7間中學學生：人道救援不限天災

撰文：文維廣
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明天(27日)是世界非政府組織日2023 ，共享基金會安排身在非洲吉布提的香港同事、山西省醫療隊成員、駐非洲同事及廣西醫療隊成員，與本港7間中學的29位學生實時連線對話，分享人道救援工作經歷。多名參與的學生稱，活動讓他們了解人道救援工作並不局限於天災。

參與活動的學生又在橫額上寫上打氣字句，橫額將送到基金會位於非洲吉布提的辦公室。

共享基金會總幹事陳英凝教授表示，透過第一身視像對話，讓學生與身處吉布提同事交流，擴闊青年人對人道救援工作的視野，期待更多有志之士加入人道救援事業。

聖保祿學校的何同學和郭同學稱，最近發生的土耳其大地震激發了她們對人道救援的興趣，透過今次活動了解到人道救援需要不同專業領域人士的合作，包括工程師、翻譯、行政人員和醫療團隊等。

拔萃男書院的鄭同學指活動讓他意識到 ，人道救援不只限於幫助受自然災害或衝突影響的國家或地區， 資源匱乏國家仍然廣乏存在基本的健康問題，例如對個人生活有巨大影響的白內障，若有機構協助他們改善這些問題，可真正提升他們的生活質素。

作為香港成立的中國非政府組織，共享基金會於去年9月及12月分別到老撾及柬埔寨啟動人道救援項目，也在非洲吉布提啟動首個消除白內障致盲項目，計劃在未來數年當地進行6000宗免費白內障手術。

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