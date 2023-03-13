回應習近平講話｜陳國基：指明香港方向　鄧炳強：保持憂患意識

多名司局長在社交平台發文回應國家主席習近平今日（13日）在人大會議閉幕會上的重要發言。署理行政長官、政務司司長陳國基指，講話為香港在國家強國建設、民族復興新征程上指明方向、賦予重任。保安局局長鄧炳強則指習主席提到要更好地統籌發展和安全，香港要保持憂患意識和居安思危。



陳國基指，國家主席習近平在第十四屆全國人民代表大會第一次會議閉幕會上，強調要紥實推進「一國兩制」實踐；指出推進強國建設，離不開香港長期繁榮穩定。他認為習近平主席的講話，為香港在國家強國建設、民族復興新征程上指明方向、提供遵循、賦予重任，備受鼓舞之餘，也感重任在肩。

他指，香港與祖國血脈相連，在新征程上築牢根基、主動參與、積極貢獻，實乃應時之舉，更為應有之義。

鄧炳強：在行政長官帶領下保持憂患意識

而保安局局長鄧炳強則指，習主席亦提到要更好地統籌發展和安全，以新安全格局保障新發展格局。他強調，特區政府深明安全是發展基礎，穩定是強盛的前提，維護國家主權、安全、發展利益更是「一國兩制」的最高原則。

他表明，必將在行政長官帶領下，保持憂患意識及居安思危，發揚鬥爭精神，除了要在維護國家安全的重任上克盡己職，攻堅克難，亦會做到拚搏自強，凝聚香港社會各界，一同全面貫徹學習二十大及全國兩會精神，與全國各族人民一起團結奮進，共同實現中華民族的偉大復興。

楊何蓓茵：公務員認清香港優勢 訂更多以民為本措施

公務員事務局局長楊何蓓茵則指，習近平主席有關港澳部分的內容，與二十大報告中堅持和完善「一國兩制」部分，及去年七一重要講話提出的「四個必須」和「四點希望」，其實一脈相承，亦是香港未來前進發展的指路明燈。

她指，公務員團隊有必要持續認識國家發展策略，認清香港的獨特優勢及未來發展方向，制訂更多以民為本，及融入國家發展大局的政策和措施。而香港在全面復常路上，要保持長期繁榮穩定，團結奮進、開拓創新是兩大關鍵要素。團結奮進是社會持續向前發展，解決社會各種問題的鑰匙；開拓創新是以變革思維，令公共服務推陳出新，精益求精，甚至做到以最少的資源，達到最大的效果。

楊潤雄：深刻領悟到為政要「守正創新」

日前跟隨特首李家超訪京的文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，自己身處北京可以親身感受到新時代國家發展、民族復興的大格局、大氣魄。他指，習近平在閉幕會上提到要全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針，堅持依法治港，支持香港特別行政區發展經濟、改善民生，更好融入國家發展大局，他認為是次講話與去年習近平於「七一」視察香港的重要講話「一脈相承」，是香港「由治及興」新階段的重要遵循和指引：「我們要深刻領會、付諸行動，抓住國家發展戰略機遇，全力增強香港發展新動能、實現新發展。」

楊潤雄又指，在全國兩會中，他更加深刻領悟到為政要「守正創新」，既要堅定維護憲法和基本法所確立的特區憲制秩序，更要用創新的思維以及手法辦事，發揮拼博精神，更好地推動香港融入國家發展的大局。