許正宇：3招吸引家族辦　期望2025年前至少200家駐港

財經事務及庫務局局長許正宇表示，政府會以三招吸引家族辦公室來港，包括提供稅務寬免，期望立法會能在1至2個月內通過有關政策。他期望透過多項措施，在2025年前吸引至少200間家族辦公室駐港。



他又稱，會要求享有稅務寬免的家族辦公室，每年在港聘請至少2人，並花費200萬元作為相關支出，以確保能夠推動本地就業和經濟。



財政司司長陳茂波昨日（26日）在網誌中指，上周舉行的「裕澤香江」論壇有成效，稱有不少決策人也表示正準備甚至已決定在香港設立家族辦公室。不過，他再無透露相關細節。

許正宇今日（27日）在一個電台節目中稱，不少家族辦公室都有意了解更多來港落戶細節，他形容，港府的措施主要分為三方面，分別是「動之以利」、「動之以便」及「動之以情」，分別是政府擬定一系列政策措施，包括政府計劃為來港落戶的家族辦公室提供稅務寬免，立法會正審議相關政策，期望未來一兩個月內通過；證監會則有專線，解答家族辦公室就來港的相關問題；並並成立香港財富傳承學院等，協助不同家族辦公室交流。

他指，家族辦公室手上持有很多投資項目，日後或會考量在港上市，吸引家族辦公室來港亦可以令其他金融服務和經濟環節受惠，例如會計及專業諮詢等行業。他又指，家族辦公室決策人十分關注未來如何將家族財富發揚光大和用在好的地方，因此政府計劃成立財富傳承學院，加強家辦交流和培育。

許正宇：本港金融市場穩健

另外，他指美國矽谷銀行倒閉和瑞信危機為香港帶來的風險有限，政府會持續監察事件發展。許正宇又指本金融市場、資本市場或者銀行體系很穩健，資本充足率差不多超過20%，是遠高於國際通行的8%。