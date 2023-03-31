工聯會促興建第4條過海隧道　設鐵路發展部門提升效率

政府早前提出興建北部都會區公路、沙田繞道、將軍澳─油塘隧道、港深西部鐵路、中鐵線及將軍澳線南延線，並進行公眾諮詢。工聯會今日（31日）建議興建第4條海底隧道，由將軍澳137區連接小西灣，認為可重新制訂香港東部的發展定位，創造更大的社會效益。



過海隧道在繁忙時段十分擠塞。（資料圖片/蘇煒然攝）

工聯會會長、立法會議員吳秋北稱「將軍澳─油塘隧道」與早前啟用的將軍澳藍田隧道功能重疊，建議應集中資源優先興建「將小隧道」，估計全長只需2至3公里，為居民提供更好的運輸效率，又稱形成環迴鐵路，分流將軍澳線客流，可進一步疏導區內交通。

促中鐵線增荃灣北站 公開東九龍過山線時間表

工聯會立法會議員陳穎欣則指，荃灣北的梨木樹邨依山而建，居民出入需要接駁小巴或巴士等交通工具到鄰近的地鐵站，建議「中鐵綫」走線應於梨木樹增設荃灣北站，有助貫通東、北葵，完善葵涌區交通網絡。

九龍東方面，工聯會觀塘區議員簡銘東表示，「東九龍過山線」已經醞釀超過十年，期望政府能夠早日公開時間表，讓市民知道過山線的落成時間。

香港鐵路建設效率低 2014年發展策略全未動工

事實上，政府於2014年9月公布《鐵路發展策略2014》，倡建七個鐵路項目，但至今未有一個動工。工聯會立法會議員陸頌雄稱，本港鐵路效率均顯著遜於深圳及新加坡，批評香港鐵路建設需經過政府冗長的可行性研究、評估、詳細規劃與設計、立法會審議和撥款、招標等程序，以致時常超支，故促政府就本港鐵路政策提速、提效、提量，建議成立一個鐵路發展部門，以及考慮引入政府和社會資本合作模式或不同融資方案。