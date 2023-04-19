李家超出席消防結業會操　寄語學員要肩負維護國家主權重任

消防處今日（19日）舉行結業會操，行政長官李家超致辭時提國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍昨日（18日）完成考察香港的六日行程，期間與特區六支紀律部隊高層會面，對紀律部隊的工作予以肯定及支持。李家超寄語結業的學員不單要恪守公務員的基本原則和核心價值，同時要肩負維護國家主權、安全和發展利益的重任，確保「一國兩制」行穩致遠。



他又提及坍塌搜救專隊2月時赴土耳其地震災區，透露消防處正向聯合國國際城市搜索與救援諮詢團申請，將特區救援隊列為中型救援隊伍級別，提升執行國際救援任務的管理協調能力，以便日後能參與國家更多對外救援工作。



李家超提到夏寶龍在「全民國家安全教育日」活動開幕典禮上表示，香港公務員是特區政府的骨幹力量，應當用實際行動確保香港繁榮穩定。他指過去疫情襲港三年，消防處一直堅守抗疫前線，迅速調配資源和人手，協助政府執行多項疫情防控措施，與市民攜手克服危機，對消防處人員在抗疫工作上的貢獻表示肯定。

消防處向聯合國申請列為中型救援隊伍級別

他又提到今年2月消防處的坍塌搜救專隊以香港特區救援隊成員身分赴土耳其地震災區，與國家救援隊一同參與搜救工作，雖然是第一次參與海外救援任務，但隊員最終未有辜負國家所托，成功拯救到四名被困的人士，向國際社會展示出優越的應急救援能力。

他指土耳其的實戰經驗為消防處參與國際救援事務奠下了基礎，透露消防處正向聯合國國際城市搜索與救援諮詢團申請，將特區救援隊列為中型救援隊伍級別，提升執行國際救援任務的管理協調能力，以便日後能參與國家更多對外救援工作。

▼香港60人搜救隊往土耳其地震災區救援▼



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李家超表示，消防處與國家消防救援局和國家衞健委等保持緊密的聯繫，在香港與內地全面通關後，消防處短期內已開展內地考察活動，今年稍後還會派出不同專隊到訪其他粵港澳大灣區城市進行技術交流，亦會繼續接待內地同業來訪，為他們舉辦更多課程和交流會。

李家超又提到今次結業典禮的部分學員，將是首批到廣東省消防救援總隊參加為期三天國情研習班的學員，而這一個課程亦將成為消防及救護學員接受基礎訓練的其中一部分，他鼓勵消防處積極貢獻國家發展，助力國家消防及救援事業發展。