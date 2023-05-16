南沙諮委會成立兩周年　梁振英：香港對國家發展是有用的

廣州南沙粵港合作諮詢委員會（南沙諮委會）成立兩周年，並宣布新增三位內地和香港委員。身為諮委會顧問的全國政協副主席梁振英指，諮委會透過G2B（政府與企業）諮詢方式，解決了兩地互不知道的問題，總算取得階段性成果，而在南沙取得成功後，此模式可用在香港與其他內地城市之上。他強調：「香港對國家發展是有用的，後面大有文章可以做。」



梁振英昨日（15日）出席在港舉辦的諮委會成立兩周年交流酒會並致詞時指，廣州南沙粵港合作諮詢委員會兩年前成立，是內地和香港合作的機制創新。此後，又多了另外兩個這樣的委員會，促進香港與海南及福州之間的合作。他指，南沙諮委會是廣東省和香港特區層面的G2B委員會。儘管過法因疫情帶來出行限制，香港委員能夠在專項工作層面與內地官員自主協作，協助南沙制定切實可行的政策，還幫助南沙在香港及通過香港在世界其他地區提高了知名度。

他又表示，南沙是粵港合作的重要平台。諮委會是內地和香港可以「怎樣」合作和應該「怎樣」合作的很好範例。大家很多時都說香港要融入國家發展大局，而香港要真正、並有效做到融入國家發展大局的關鍵在於「怎樣」做，認為諮委會對「怎樣做」提供了很好的答案。

出席同一場合的廣州市委常委、南沙區委書記盧一先則表示，南沙方案去年6月出台以來，在十個多月裡，南沙新吸收的項目，總投資額超過7700億元人民幣。今年以來，新簽約動工的項目，總投資額超過4500億元。南沙在今年首季度以來，多項經濟指標都是兩位數增長。

至於三名新委員分別是來自香港的華光海運控股執行董事長趙式慶、中國科學院大灣區科學論壇秘書處（GSF）秘書長聶曉偉、及歐美同學會（中國留學人員聯誼會）黨組書記、秘書長王丕君。