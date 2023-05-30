首長級人員恢復赴京研習　首團23人包括下任「一哥」熱門周一鳴

特區政府正有序恢復在內地舉辦國家事務研習課程，首批23名首長級公務員日內出發到北京，參與為期7天國家事務研習課程，學員會先在國家行政學院研修，認識國家治國理政方針和重點策略，再轉往上海，了解國家近代歷史文化和當地最新發展。團員包括被視作警隊下任「一哥」熱門人選的周一鳴。



今次研修課程的團長和副團長分別是通訊事務管理局辦公室通訊事務總監梁仲賢和警務處副處長（管理）周一鳴。今年50歲的周一鳴去年4月成為警務處副處長，2019年時任刑事及保安處處長的他，最為人熟悉是「化解」「理大圍城」危機，被視之為警隊「明日之星」，翌年升任助理處長，之後3年內「三級跳」，一直升至副處長。警隊內部流傳他將下任「一哥」的熱門人選。

至於其他學員均是首長級薪級表第三點或以上資深公務員，來自特首政策組、教育局、醫務衞生局、建築署、政府統計處、土木工程拓展署、機電工程署、食物環境衞生署、消防處、衞生署、房屋署、入境事務處、政府新聞處、律政司、康樂及文化事務署、規劃署、工業貿易署、社會福利署、庫務署和地政總署管理層，及廉政公署。

團員全屬政策局或部門最高領導

公務員事務局局長楊何蓓茵今日（30日）在學員赴京前，到公務員學院與研習班學員見面。她指，今次的參加者都具備豐富公共行政經驗，是所屬政策局或部門最高領導層，擔任管理和決策工作。她希望課程可以加深他們對內地的體制和發展的認識，了解內地的社會和經濟情況，充分掌握國家的策略及與香港的關係。政府會持續為各級公務員在本地及內地舉辦課程，讓同事深入了解國情，配合特區政府積極融入國家發展大局。

她指，公務員到內地的實體培訓交流活動在過去三年因疫情而被迫暫停，這次是香港與內地恢復全面通關後，重啓首個為首長級人員專設的國家事務研習課程，別具意義。

目前，公務員學院與九所內地院校為中高級公務員合辦國家事務研習課程，分別是國家行政學院、清華大學、北京大學、外交學院、浙江大學、南京大學、武漢大學、暨南大學和中山大學，包括課堂學習和實地考察，內容涵蓋國家《憲法》和《基本法》、維護國家安全及國家最新政策和發展。