去年至今年首季880宗自殺個案　盧寵茂：自殺率並無高於國際水平

本港近月接連發生自殺或懷疑自殺個案，醫務衞生局局長盧寵茂指2022年至2023年首季，按警方初步分類，本地的自殺個案有880宗，但警方並無就死者年齡組別、性別及自殺原因等作統計。



他又指，政府沒有備存香港及亞洲鄰近地區的自殺率數字。他只引用香港大學防止自殺研究中心去年公布的2021年香港自殺率估測數據，指中心按死因裁判法庭提供的數據作分析，顯示香港自殺率在2017年至2021年五年間的數字大致平穩，並無高於國際標準。不過，他的書面答覆中，並無提供國際間的相關數據。



港大防止自殺研究中心去年9月評估，以10萬人計算，2021年本港自殺率為12.3，較前年12.1稍高。其中，60歲或以上男性及15歲以下少年自殺率攀升情況令人關注，後者更上升至1.7的歷史新高。

本身來自教育界的選委界別議員鄧飛以書面提問，指有調查發現，自2018年起，港人的精神健康持續5年處於不合格水平，據報近月本港接連發生多宗自殺或懷疑自殺個案，故要求當局提供相關統計數據、支援服務等資料，並詢問政府會否針對自殺率較高的群組，加強支援及會否增撥資源增加相關服務及人手。

不過，盧寵茂在書面回應中未能提供詳細數據，只強調政府一直致力提升精神健康服務及有關人手，當中，醫管局本年度預留約逾 1,800萬元額外撥款加強精神健康服務，包括增聘個案經理加強社區精神科服務、增加精神科住院和日間醫院服務護理人手和專職醫療支援、及加強精神科諮詢會診服務。

此外，社署本年度將增加 24 間精神健康綜合社區中心的臨床心理學家人手，以加強專業支援和培訓，並提供額外撥款協助綜合社區中心提升資訊科技在服務提供方面的應用，從而加強對精神復元人士及其照顧者的支援。相關措施的每年經常開支預算約為2,300 萬元。

精神健康諮詢委員會於6月9日開會，署理醫衞局局長李夏茵（右二)表示，港府提出十項針對措施，盼加強支援。(資料圖片/歐陽德浩攝)

荷里活廣場兇殺案後推十招應對

盧又指，政府於 6 月又宣布十項措施，加強支援精神復元和有精神健康需要人士，包括今年第四季前把醫管局個案管理計劃個案經理與嚴重精神疾患患者的比例進一步優化至不超過1:40、研究於個別地區康健中心會推出先導計劃，為有需要的市民提供精神健康評估、及優化精神健康綜合社區中心的服務等。

而這十項措施是在荷里活廣場兇殺案發生後，應特首李家超要求，精神健康諮詢委員會召開會議，探討應對本港精神健康事宜及提出的改善建議。