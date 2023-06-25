施祖祥追思會出席者「個個好打得」　曾俊華：那美好的仗已經打過

前財政司司長曾俊華在官場打滾多年，結識不少資深政壇人物。他今日（25日）在社交平台發帖，指上周五（23日）出席前憲制事務司施祖的追思會，讚揚這名資深政務官很有魄力和能力，不論在官場或社會上都受到尊重和愛戴。



他提到在追思會上碰見很多很久不見的舊朋友，包括中英聯合聯絡小組大使包雅倫、前立法會議員李柱銘、楊森及涂謹申等人，還有一班上了年紀的政務官，形容他們「個個都係真正好打得嘅官員」，感慨：「呢個就係過去咗嘅美好時代」，更引用《聖經》經文慨嘆道：「那美好的仗我已經打過了 。」



前憲制事務司施祖祥今年5月19日離世，終年76歲。施祖祥早年加入政府擔任民政主任，位高至時任憲制事務司、公務事務司等政府要職。於2019年修例風波期間，施祖祥曾參與26名前高官及議員聯署，呼籲時任特首林鄭月娥懸崖勒馬，撤回《逃犯條例》修訂草案。

曾俊華今早發帖指本月23日出席施祖祥的追思大會。他指，沒有機會與資深前輩施祖祥共事，但曾俊華擔任時任港督彭定康的私人秘書時，已與當時為司級官員的施祖祥在公事上有聯繫，加上二人均是喇沙書院的校友，故不時都有碰面的機會。

他大讚施祖祥是一位有魄力和能力待資深政務官，指他在官場和社會上都受到同輩和後輩的尊重和愛戴。

曾俊華見故友：那美好的仗我已經打過了

他又提到，在追思會上見到不少舊朋友，包括中英聯合聯絡小組英方代包雅倫，前立法會議員李柱銘、楊森和涂謹申，以及「一班都上咗啲年紀嘅政務官」，直言：「喺我眼中，佢哋個個都係真正好打得嘅官員，見到佢哋，感覺呢個就係過去咗嘅美好時代，不勝唏噓。」他反問，「唔知呢啲感慨，係唔係我哋呢啲比較資深嘅人，先至有嘅呢？」

曾俊華看到此情此景，不禁引用《聖經》的一段經文，亦是他2017年參選特首落選時提起的說話：「那美好的仗我已經打過了，當跑的路我已經跑盡了，所信的道我已經守住了 。」

形容「紛亂世代」需要藝術文化調劑生活

另外，曾俊華又分享了早前觀賞畫展的感受，他指以往外界常揶揄香港是「文化沙漠」，不過時移世易，「紛亂嘅世代，我哋更加需要藝術文化嚟調劑生活」，所以香港近年愈來愈多人願意投身藝術文化行業。

他特別提到中國藝術家商成祥的作品，指其中一系列以舞池的玻璃鏡面球為創作主題，「從多幅畫作你可以見到，從一個高貴嘅環境，逐漸演變成頽破嘅景象」，直言：「香港朋友睇到嘅話，或者都會有所觸動。」