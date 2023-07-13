羅健熙明報撰文指鄧炳強言論易令人誤解精神病　保安局：混淆視聽

《明報》今日（13日）刊登一篇由民主黨主席羅健熙撰寫的文章，有提到保安局局長鄧炳強上星期在立法會回應暴力罪案。保安局譴責該文章斷章取義、混淆視聽，誤導讀者有關言論歧視某些社群。



羅健熙發表題為《堤潰蟻孔 氣泄針芒——時刻保持人民公僕本色》，內文講到：「我也希望政府在往後日子、在不同事情上，亦可以多想想市民會如何閱讀政府官員發言，亦多考慮發言產生的效果。例如保安局長鄧炳強最近在立法會回應近期多宗持刀傷人案，表示「如果見到有人『神情奇異』、『口噏噏』、『有少少兇暴性』應及早通知警方」，實在令我非常吃驚。這種論調很易加強公眾對精神病的誤解和偏見，加深對患者的負面標籤、污名化和定型，甚至可能有帶頭歧視的效果，由政府官員說出來實在極為不妥，跟政府在推動社會精神健康上一直所做的工作亦背道而馳。我本來以為，總會有些關注團體或業界代表會就此發聲明或提出關注，可惜沒有看到，就只好在這裏提出。」

保安局：作者對善意提醒斷章取義

保安局發言人說：「鄧炳強當日答覆立法會提問時，呼籲市民如預視或懷疑罪案發生，應及早通知警方，見疑即報。鄧炳強作為保安局局長，有責任提醒市民留意公眾安全，但作者卻對此善意提醒斷章取義，將言論歪曲成對精神病者存偏見、歧視等，我們對作者將該正面的防罪信息扭曲演繹感到『非常吃驚』。」

保安局稱，羅健熙罔顧公眾安全，將見疑即報的善意提醒污名化，重申保安局呼籲社會重視精神健康，政府亦已提出十項加強措施支援精神復元和有精神健康需要人士，執法機構會繼續致力維持社會治安，與市民合力打擊罪案，保障市民生命財產安全。