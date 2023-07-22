上月訪澳港客接近恢復至疫前水平　民建聯與澳門經民聯簽合作備忘

⺠建聯工商專業委員會今日（22日），與澳門經⺠聯簽訂《戰略合作備忘錄》，之後下午到橫琴考察。兩者簽訂的備忘錄內容包括一程多站文體旅遊合作、大灣區中醫藥園合作和將香港金融服務推廣至澳門及橫琴，全國人大常委、民建聯主席李慧琼稱，會用好不同平台包括全國人大、立法會和民建聯身份，推動港澳合作，並形容港澳是兩兄弟，未來只會親上加親。



李慧琼致辭時形容簽訂《戰略合作備忘錄》是一個里程碑重要時候，承諾共同開展一程多站的新文化旅遊元素，共同為粵港澳大灣區經濟發展，為青年創業謀出路，亦關心中醫藥和大健康等產業推動和發展。她續指會用好不同平台包括全國人大、立法會和民建聯，推動港澳合作，形容港澳是兩兄弟，未來只會親上加親。

澳門經民聯主席劉家裕：兩個城市都有獨特優勢

澳門經民聯主席劉家裕提到，兩個月前親自到港拜訪香港民建聯，交流內容指香港是購物之都，澳門是美食之都，兩個城市都有獨特優勢，面向世界旅客，希望通過一程多站吸引國際旅客來大灣區旅遊。她續指澳門人非常關注横琴粤澳深度合作區的發展，澳門特首賀一誠經常提到青年人需要多關心該區發展，今次考察可促進香港澳門居民了解該區發展。

澳門旅遊局局長文綺華表示，首六個月累計訪澳香港旅客數目已回復至疫情前逾九成，上月更接近全面恢復，認為復常速度非常樂觀。（李宇婷攝）

澳門旅遊局局長文綺華：復常速度非常樂觀

通關後，不少港人到澳門旅遊，澳門旅遊局局長文綺華表示，首六個月累計訪澳香港旅客數目已回復至疫情前逾九成，上月更接近全面恢復，認為復常速度非常樂觀。

她說早前在港其中一個商場舉行路展，未來會有針對性項目推廣澳門旅遊，針對大眾，局方正與香港不同旅行社合作推岀旅遊套票，針對活動或會議組織者，局方會以面對面形式，介紹澳門新產品介紹，又提到旅遊業過去受疫情影響停濟，現時有更多新的旅遊生態，希望香港多了解。

澳門經民聯主席劉家裕7月22日在《戰略合作備忘錄》簽訂儀式稱，香港是購物之都，澳門是美食之都，兩個城市都有獨特優勢。（李宇婷攝）

簽約儀式完成後，李慧琼指復常後很多來自澳門和香港市民到內地旅遊和消費，近日和不少中小企朋友，簽備忘錄前有和澳門商界溝通，希望透過合作推動高產量旅遊發展，稍後亦會直接和澳門旅遊局局長文綺華溝通，了解澳門的政策倡議，回港後亦會和文化體育及旅遊局局長楊潤雄溝通。

周浩鼎補充指，橫琴有不少創科產業，預計可能需要金融服務，香港可以和橫琴合助，用好香港的金融服務，包括現時香港上市規則包含向生物科技、創新科技公司等新公司提供融資上市機會，幫助橫琴產業發展，青年亦可獲融資契機。