港府發聲明反對外國法律界組織抹黑　稱律政司有責任投訴被通緝者

警方國安處早前向8名身處海外的民主派人士發出懸紅通緝令，包括前法律界立法會議員郭榮鏗、前法政匯思召集人任建峰，及後律政司司長林定國向香港大律師公會和香港律師會作出正式投訴二人專業失當。港府今日（1日）晚上發聲明，表示強烈反對和譴責再有外國法律界組織對《港區國安法》、國家安全處和律政司依法採取的行動無理攻擊及污衊抹黑，並指其言論顯出其對《港區國安法》的認知極其狹隘。



▼7月3日 警方國安處懸紅通緝8在外港人▼



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港府強調，沒有國家，「包括該些組織所位處的國家」，會對危害國家安全的行為和活動袖手旁觀，並指「有關組織」對《港區國安法》的偏頗言論，顯出其對《港區國安法》的認知極其狹隘。發言人指，公開因涉嫌犯下嚴重罪行而被通緝的逃犯資料，並要求市民大眾協助緝拿逃犯歸案，是警務處和其他執法部門常見的做法，亦符合國際慣例。

港府續指，郭榮鏗和任建峰均因涉嫌干犯危害國家安全罪行而被國安處通緝，二人利用自己作為香港大律師及律師的身份，抹黑香港的司法制度及法治、詆毀香港的法官及檢控官，推動和支持境外對中國及香港，特別是香港司法和檢控人員作出「制裁」。

發言人稱，他們的行為損害香港司法制度及整體利益，涉嫌嚴重違反作為法律執業者的重要專業守則和道德，律政司司長作為妥善執行司法工作和維護法治的公眾利益守護者，有責任向香港大律師公會和香港律師會作出正式投訴，讓兩個專業團體獨立處理投訴並依法按既定的紀律程序作出跟進。

發言人表示，特區政府嚴正促請「有關組織」認清事實，不要再被別有用心的人士利用，並立刻停止對《港區國安法》及香港特區落實《港區國安法》的情況肆意誹謗抹黑。