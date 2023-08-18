歐盟報告指本港民主自由去年續遭侵蝕　港府：強烈不滿和堅決反對

歐洲聯盟執行委員會在年度報告中表示，儘管中國有義務予以維護香港民主自由，但香港去年言論自由和集會自由面臨愈來愈大的壓力，並指相關發展令人進一步懷疑中國對於「一國兩制」原則所作承諾。



港府今晚（18日）發聲明反駁，批評報告針對香港維護國家安全、保障人權等方面的無理攻擊和污衊抹黑，並表示強烈不滿和堅決反對。



港府強烈不滿和堅決反對歐盟針對港府維護國家安全、保障人權等方面的無理攻擊和污衊抹黑。(資料圖片）

歐盟：香港高度自治權在2047年之前理當受到保護

歐洲聯盟執行委員會發表2022年度世界人權與民生報告，當中提到香港的民主原則、自由和自治權持在去年續遭到侵蝕。執委會指出，香港的高度自治權及港人的權利和自由至少於2047年之前理當受到保護，但是這些在2022年持續遭到侵蝕，相關發展令人進一步懷疑中國對於「一國兩制」原則所作承諾。

報告亦指出，去年是《國安法》廣泛實施的一年，對民主派人士與民主派政治人物的審判持續加劇。目前香港有許多自由派人士正在等待審判，包括47人案、前支聯會成員、《蘋果日報》創辦人黎智英等。

47人案正在進行「馬拉松式」聆訴。（資料圖片/張浩維攝）

港府今晚發聲明指歐盟是針對港府維護國家安全、保障人權等方面的無理攻擊和污衊抹黑，表示強烈不滿和堅決反對。特府發言人強調，香港是中國不可分離的部分，「一國兩制」的實施以《憲法》和《基本法》為法律依據，它們為基本權利和自由提供憲制上的保證，包括法律面前一律平等的權利保證，更在法治和獨立司法權之下得以鞏固。

發言人重申，香港堅決維護國家主權、安全和發展利益，全面準確貫徹「一國兩制」方針的最高原則。特區政府會堅定不移全面準確實施《香港國安法》，並進一步健全特區維護國家安全的法律制度和執行機制，依法有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，與此同時依法保障香港市民的權利和自由，確保「一國兩制」實踐行穩致遠。

港府強烈敦促歐盟認清事實，遵從國際法和國際關係的基本準則，立即停止干涉純屬中國內政的香港事務。