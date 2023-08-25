解放軍駐港部隊第26次輪換　離港之際感謝社會各界的關心與支持

根據《中華人民共和國香港特別行政區駐軍法》規定和中央軍委命令，中國人民解放軍駐香港部隊陸海空三軍部分建制單位、裝備於8月25日進行輪換，這是駐港部隊進駐以來的第26次輪換。他們在離港之際通過駐軍新聞發言辦公室，感謝香港社會各界和廣大市民對他們在港工作期間的關心與支持。



部隊經深圳皇崗口岸和香港落馬洲口岸入境

據報道所指，在8月24日晚，參加輪換的駐香港部隊陸軍主力部隊從深圳駐地出發，以摩托化機動的方式向深圳皇崗口岸開進。8月25日0時，輪換部隊軍容嚴整，按照戰備物資標準化配載要求，陸續通過深圳皇崗口岸和香港落馬洲口岸，順利抵達駐香港部隊槍會山軍營。凌晨1時，駐香港部隊陸軍部隊在槍會山軍營舉行了防務交接儀式。

據介紹，此次輪換出港的官兵圓滿完成了以履行防務為中心的各項任務，以實際行動展示了人民軍隊威武文明之師的良好形象。此次建制單位輪換行動，得到了港府和社會各界的大力支持，駐軍對此表示衷心感謝。

至於輪換進港官兵進駐前進行了扎實訓練和認真學習，具備了履行香港防務的能力素質。解放軍駐港部隊表示，將堅決聽從黨中央、中央軍委和習近平主席指揮，堅決貫徹「一國兩制」方針，嚴格遵守香港特別行政區基本法、駐軍法，加強部隊全面建設，不斷提高履行使命能力，為維護國家安全和香港長期繁榮穩定，為推進「一國兩制」實踐在香港行穩致遠作出更大貢獻。